Cosmin Contra, ex terzino destro del Milan nella lontana stagione del 2001-2002, fu uno dei protagonisti di un derby contro l'Inter andato in scena il 21 ottobre 2001 e finito 2-4 per il Milan di Terim. Intervistato in esclusiva dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', l'ex giocatore rossonero, ed attuale allenatore dell'Al-Arabi, ha voluto spendere alcune parole sulla stracittadina, ma non solo. Durante l'intervista, Contra ha voluto ricordare anche i rapporti instaurati in rossonero, riferendo anche chi, secondo lui, è il favorito domenica sera. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni sul derby del 2001: