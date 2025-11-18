Pianeta Milan
Contra sul derby del 2001: “Qualche volta ho rivisto il gol. E’ stata una grande emozione”

Cosmin Contra, ex terzino destro del Milan nella lontana stagione del 2001-2002, ha voluto spendere alcune parole sul derby
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Cosmin Contra, ex terzino destro del Milan nella lontana stagione del 2001-2002, fu uno dei protagonisti di un derby contro l'Inter andato in scena il 21 ottobre 2001 e finito 2-4 per il Milan di Terim. Intervistato in esclusiva dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', l'ex giocatore rossonero, ed attuale allenatore dell'Al-Arabi, ha voluto spendere alcune parole sulla stracittadina, ma non solo. Durante l'intervista, Contra ha voluto ricordare anche i rapporti instaurati in rossonero, riferendo anche chi, secondo lui, è il favorito domenica sera. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni sul derby del 2001:

Derby Inter-Milan, le parole di Contra

—  

Se ha rivisto qualche volta il suo gol, quello del 1-2: «Qualcuna sì (ride, n.d.r.) anche perché non mi è capitato spesso di segnare con il sinistro, io che ero destro naturale. Quella volta, invece, partì un tiro secco che finì all’incrocio dei pali».

Sui festeggiamenti per quella rete:: «È stata una grande emozione, lo ammetto, anche perché il derby a Milano non è una partita come le altre».

