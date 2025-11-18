Cosmin Contra , ex terzino destro del Milan nella lontana stagione del 2001-2002 , fu uno dei protagonisti di un derby contro l' Inter andato del 21 ottobre 2001 finito 2-4 per i rossoneri dell'allora allenatore Terim. L'ex Milan, intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato del derby in programma domenica 23 alle ore 20:45. Ecco, di seguito, le sue parole su chi tifa tra le due milanesi e su chi sia l favorito per il match:

Sul favorito per domenica: «L’Inter è davanti in classifica, ma nei derby non ci sono favoriti. Magari i nerazzurri, che giocheranno in casa, avranno più pressioni perché vogliono evitare il sorpasso e perché non battono i rossoneri da cinque incontri».