Inter-Milan, Ambrosini: 'Questo sarà il duello chiave. Su Modric e Allegri...'

Sulle scuse di Gattuso dopo il ko con la Norvegia: "Ha fatto bene, serve a prendere coscienza di quel che successo, assumersi le responsabilità e ripartire. In carriera, Rino ha sempre saputo tirare fuori il meglio dalle situazioni complicate".

Sul problema dell'Italia:"Ancor di più degli aspetti tecnici, conta il fattore mentale: gli azzurri portano il peso di un paese che vive di calcio, eppure ai più giovani non hai mai fatto vivere un'estate a tifare per la Nazionale ai Mondiali".

Sui play off:"Serve coraggio. Non siamo stati più forti della Norvegia, ma dovremo essere più bravi di qualsiasi squadra che affronteremo. Quattro mesi, fra campionato e coppe, aiuteranno i giocatori nel reset mentale. Le sconfitte con la Nazionale pesano. Ero in campo nella finale di Euro 2000 contro la Francia, so di cosa parlo".

Su Inter-Milan: "L’Inter, che ama manovrare, attaccherà. Il Milan sarà pronto a ripartire e a prendersi tutti gli spazi".

Sul duello chiave: "Scelgo il duello tra Modric e Çalhanoglu, visto che Chivu alza molto Çalha sul play avversario. E i difensori dell’Inter dovranno contenere le folate del Milan".

Su Modric: "Riempie il cuore di chiunque ami il calcio. Campioni simili vanno oltre i colori, sono un dono. Con Rabiot e Maignan, è il leader carismatico del Milan. Dal punto di vista tecnico, la differenza può farla anche Leao".

Su Allegri: "Lavorava sui punti deboli degli avversari. Era bravo a replicare in gara quel che provava in allenamento. E infondeva sicurezza, scacciando alibi e paura".

Sul pronostico: "Non ci becco mai. E mica solo con il calcio: domenica, per esempio, pensavo che Alcaraz a Torino avrebbe vinto in due set".