Derby, Allegri alza il muro in difesa: Milan in campo con il terzetto dei grandi numeri

Derby, Allegri alza il muro in difesa: Milan in campo con il terzetto dei grandi numeri
Si avvicina il derby di Milano contro l'Inter - in calendario domenica 23 novembre alle ore 20:45 a 'San Siro' - e Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, punta sul sicuro: ecco chi andrà in campo nel terzetto di difesa del suo 3-5-2
Domenica 23 novembre, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro si disputerà il derby tra l'Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri e, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il tecnico rossonero alzerà il muro in difesa.

Difesa, nel derby Milan con i tre titolari di Allegri

Sarà infatti riproposto il terzetto titolare composto da Fikayo Tomori (definito "l'aggressivo" dalla 'rosea'), Matteo Gabbia ("il saggio") e Strahinja Pavlović ("il duro"). Quando stanno insieme, il Milan offre grandi performance; quando, invece, manca almeno uno di loro, la retroguardia del Diavolo accusa qualche passaggio a vuoto.

Il quotidiano sportivo nazionale ha ricordato come il Milan, con Tomori-Gabbia-Pavlović in campo insieme, ha subito 5 gol in 711 minuti tra Serie A e Coppa Italia, ovvero uno ogni 142 minuti. Solo Arsenal (un gol ogni 306 minuti), Como (167) e Roma (150) fanno meglio. Nei minuti in cui Allegri ha schierato un terzetto diverso, le medie sono cambiate: uno ogni 115 minuti. C’è differenza.

Tomori, Gabbia e Pavlović complementari e protetti da Modrić

Questo succede, secondo 'La Gazzetta dello Sport', perché i tre hanno caratteristiche complementari e nella difesa a tre di Allegri vanno molto meglio rispetto a quando erano schierati a quattro, nel recente passato. Luka Modrić, poi, sa sempre quando alzare ed abbassare il ritmo e, lì davanti, da schermo, evita che i tre siano troppi esposti agli attacchi avversari. Ora arriverà il crash test definitivo per la difesa del Milan.

Milan, un difensore a gennaio: rispunta Kristensen dell'Udinese. Ecco quanto può costare

Contro l'Inter di Lautaro Martínez, Marcus Thuram e delle loro alternative Ange-Yoan Bonny e Francesco Pio Esposito, supportati sugli esterni (specialmente da Federico Dimarco) e dall'inventiva di Hakan Çalhanoğlu a metà campo, ci sarà da sudare.

