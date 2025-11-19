Il quotidiano sportivo nazionale ha ricordato come il Milan, con Tomori-Gabbia-Pavlović in campo insieme, ha subito 5 gol in 711 minuti tra Serie A e Coppa Italia, ovvero uno ogni 142 minuti. Solo Arsenal (un gol ogni 306 minuti), Como (167) e Roma (150) fanno meglio. Nei minuti in cui Allegri ha schierato un terzetto diverso, le medie sono cambiate: uno ogni 115 minuti. C’è differenza.

Tomori, Gabbia e Pavlović complementari e protetti da Modrić — Questo succede, secondo 'La Gazzetta dello Sport', perché i tre hanno caratteristiche complementari e nella difesa a tre di Allegri vanno molto meglio rispetto a quando erano schierati a quattro, nel recente passato. Luka Modrić, poi, sa sempre quando alzare ed abbassare il ritmo e, lì davanti, da schermo, evita che i tre siano troppi esposti agli attacchi avversari. Ora arriverà il crash test definitivo per la difesa del Milan.

Contro l'Inter di Lautaro Martínez, Marcus Thuram e delle loro alternative Ange-Yoan Bonny e Francesco Pio Esposito, supportati sugli esterni (specialmente da Federico Dimarco) e dall'inventiva di Hakan Çalhanoğlu a metà campo, ci sarà da sudare.