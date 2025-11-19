Pianeta Milan
INTER-MILAN

Inter, Dumfries continua a restare in dubbio in vista del Milan: ecco le alternative di Chivu

Inter, Dumfries a rischio per il derby con il Milan: chi potrebbe giocare?
Cristian Chivu potrebbe fare a meno di Dumfries in vista del derby Inter-Milan, il tecnico nerazzurro ha ben in mente chi potrebbe prendere il posto dell'olandese. Ecco il favorito numero uno
Manca sempre meno al derby tra Inter e Milan. Domenica sera nerazzurri e rossoneri scenderanno in campo a San Siro  per sfidarsi in un match molto importante per il resto della stagione. Sia Massimiliano Allegri e Cristian Chivu hanno però dovuto fare a meno dei giocatori convocati con le rispettive nazionali per le gare di qualificazione ai Mondiali del 2026.

Inter-Milan, Chivu ha in meno l'eventuale sostituto di Dumfries

Il Diavolo, a differenza della scorsa sosta, dove si erano infortunati due titolarissimi come Rabiot e Pulisic, non ha avuto particolarmente problemi. Discorso diverso per l'Inter dove il tecnico Chivu potrebbe fare a meno di Dumfries per un fastidio alla caviglia. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il favorito numero uno per sostituire l'olandese non è Luis Henrique, ma Carlos Augusto. L'ex Monza verrà riadattato sulla fascia opposta di quella del suo ruolo.

Il tecnico nerazzurro potrebbe pensare a Darmian, ma l'ex della partita sta continuando a lavorare a parte e la sua presenza a San Siro è fortemente in dubbio. Mancano ancora quattro giorni alla stracittadina, staremo a vedere quali saranno le scelte di entrambi gli allenatori.

