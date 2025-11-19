Inter, Dumfries a rischio per il derby con il Milan: chi potrebbe giocare?

Manca sempre meno al derby tra Inter e Milan. Domenica sera nerazzurri e rossoneri scenderanno in campo a San Siro per sfidarsi in un match molto importante per il resto della stagione. Sia Massimiliano Allegri e Cristian Chivu hanno però dovuto fare a meno dei giocatori convocati con le rispettive nazionali per le gare di qualificazione ai Mondiali del 2026.