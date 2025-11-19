Verso il derby, Chivu pensa a una novità a centrocampo dal primo minuto

Come ricorda la 'rosea', il centrocampista polacco è uscito malconcio dalla sfida di Malta. In un'intervista nel post-partita, ha annunciato di essere uscito con un forte dolore alla schiena e a un polpaccio, incolpando le condizioni del prato. "Non ha senso lamentarsi ormai ma il campo non era adatto a un contesto internazionale", ha affermato il polacco. A oggi, non sono previsti esami strumentali per le condizioni del giocatore interista. A seconda di come si sentirà, verrà studiato un programma di recupero in vista della stracittadina. In caso non riuscisse a recuperare entro quattro giorni, sarebbe Petar Sucic a beneficiare dell'assenza del titolare designato.