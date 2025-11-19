Verso il derby, Chivu pensa a una novità a centrocampo dal primo minuto

Pianeta Milan
Verso Inter-Milan, Chivu pensa a una novità a centrocampo: gol in nazionale ma non è al massimo

Il quotidiano 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola svela una possibile scelta di Chivu in vista del derby, ovvero Piotr Zielinski. Il polacco è tornato dalla nazionale con un gol e dei problemi fisici. Nei prossimi giorni sono attese novità
Il quotidiano 'La Gazzetta dello Sport' in edicola oggi dedica un articolo a una possibile scelta di formazione di Christian Chivu. In vista del derby in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45, il tecnico nerazzurro starebbe pensando a Piotr Zielinski per sostituire l'infortunato Mkhitaryan nel ruolo di mezzala sinistra, accanto a Calhanoglu e Barella.

Zielinski, gol ed esperienza per il centrocampo nerazzurro

L'idea del polacco dal primo minuto nasce dal gran momento che sta vivendo. Il numero sette nerazzurro, dopo i due gol consecutivi in Serie A, quello bellissimo di Verona da schema su calcio d'angolo e quello annullato con la Lazio, ha confermato le buone sensazioni delle ultime settimane. A Malta con la Polonia, Zielinski è stato uno dei protagonisti della sfida: assist per il gol di Lewandowski e rete decisiva per il 2-3 finale.

Come ricorda la 'rosea', il centrocampista polacco è uscito malconcio dalla sfida di Malta. In un'intervista nel post-partita, ha annunciato di essere uscito con un forte dolore alla schiena e a un polpaccio, incolpando le condizioni del prato. "Non ha senso lamentarsi ormai ma il campo non era adatto a un contesto internazionale", ha affermato il polacco. A oggi, non sono previsti esami strumentali per le condizioni del giocatore interista. A seconda di come si sentirà, verrà studiato un programma di recupero in vista della stracittadina. In caso non riuscisse a recuperare entro quattro giorni, sarebbe Petar Sucic a beneficiare dell'assenza del titolare designato.

