Derby, Dimarco VS Saelemaekers: i due sono pronti a bruciare la fascia

Domenica sera si ritroveranno uno contro l'altro sulla stessa corsia, incarnando perfettamente due modi differenti di interpretare il ruolo di quinto di centrocampo. Dimarco, ricorda il 'Corriere dello Sport', è nato terzino ed è poi diventato specialista come quinto. Le sue specialità riguardano l'ultimo passaggio: grazie al piede raffinato e ai suoi cross precisi, conta già quattro assist e due gol in stagione. Saelemaekers, invece, nasce offensivo e in Italia ha imparato a difendere: oggi è un ibrido prezioso, capace di accelerare, dribblare, e creare superiorità tra le linee. Anche per lui parlano i numeri: due reti e tre assist in questo grande inizio di stagione.
Entrambi amano più offendere che rincorrere, ed entrambi hanno qualche limite in copertura, ma è proprio questa inclinazione a rendere il loro duello uno dei più interessanti della stracittadina. La partita, inevitabilmente, passerà anche dal duello su quella fascia.
