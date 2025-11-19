Pianeta Milan
Derby, Dimarco VS Saelemaekers: i due sono pronti a bruciare la fascia
Sfida ad alta intensità sulle fasce nel derby: Inter e Milan hanno dubbi su Dumfries ed Estupiñán/Bartesaghi, ma certezze assolute in Dimarco e Saelemaekers. I due esterni, sempre titolari e decisivi, promettono un duello spettacolare sulla corsia
Nel derby di domenica sera ci sarà una sfida laterale che promette scintille. Come riportato dal quotidiano 'Corriere dello Sport', Inter e Milan hanno una certezza assoluta e un dubbio per quanto riguarda le due fasce. Da una parte c'è il doppio punto di domanda per i due tecnici: il primo sulle condizioni non perfette di Dumfries, il secondo sul ballottaggio tra Estupiñán e Bartesaghi. Sull'altra fascia, invece, i due allenatori possono contare su due punti fermi: Federico Dimarco e Alexis Saelemaekers.

Dimarco e Saelemaekers pronti a una sfida che promette spettacolo

I numeri confermano il loro peso specifico. Dimarco, scrive il quotidiano, è ormai un titolare inamovibile di Chivu: 15 presenze su 15 in stagione tra Serie A e Champions, con una continuità mai avuta negli anni precedenti. Saelemaekers, dal suo lato, ha messo insieme 13 presenze su 13, sempre dal primo minuto, con una media minuti vicina agli 85' per partita e un rendimento che lo ha reso imprescindibile per Allegri.

Domenica sera si ritroveranno uno contro l'altro sulla stessa corsia, incarnando perfettamente due modi differenti di interpretare il ruolo di quinto di centrocampo. Dimarco, ricorda il 'Corriere dello Sport', è nato terzino ed è poi diventato specialista come quinto. Le sue specialità riguardano l'ultimo passaggio: grazie al piede raffinato e ai suoi cross precisi, conta già quattro assist e due gol in stagione. Saelemaekers, invece, nasce offensivo e in Italia ha imparato a difendere: oggi è un ibrido prezioso, capace di accelerare, dribblare, e creare superiorità tra le linee. Anche per lui parlano i numeri: due reti e tre assist in questo grande inizio di stagione.

Entrambi amano più offendere che rincorrere, ed entrambi hanno qualche limite in copertura, ma è proprio questa inclinazione a rendere il loro duello uno dei più interessanti della stracittadina. La partita, inevitabilmente, passerà anche dal duello su quella fascia.

