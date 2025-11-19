Milan, Leao verso il derby: vuole incidere in coppia con Pulisic. Sul futuro ...

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola dedica un pezzo al presente e al futuro di Leao. Il dieci del Milan sta vivendo un grande momento di forma ed è pronto a confermarsi contro l'Inter, in coppia con Pulisic. Inoltre, ci sono news sul suo...

Redazione 19 novembre 2025 (modifica il 19 novembre 2025 | 14:14)

Archiviata l'ultima sosta dell'anno, a Milanello si guarda al derby. E tra i protagonisti più attesi c'è Rafael Leao. Come ricordato dal 'Corriere dello Sport', il portoghese vive queste partite con un peso specifico particolare. Per il dieci, quello di domenica sarà il suo ventunesimo derby complessivo e il tredicesimo in Serie A: un percorso fatto di sei vittorie, quattro pareggi e dieci sconfitte, un bilancio che l'attaccante portoghese vuole assolutamente migliorare. Per farlo, sa che deve migliorare il suo score nelle sfide con i 'cugini', finora ha segnato tre gol e servito quattro assist, tra cui l'ultimo decisivo che è valso il trionfo in Supercoppa Italiana.