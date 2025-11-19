Milan, Leao verso il derby: vuole incidere in coppia con Pulisic. Sul futuro ...

Collovati: “I miei derby tra Milan e Inter: Liedholm panchinò Rivera. E sul gol di Hateley …” | ESCLUSIVA
Un'altra indicazione interessante evidenziata dal quotidiano oggi in edicola riguarda l'assetto offensivo che Allegri sta studiando. Contro l'Inter potrebbe vedersi per la prima volta dall'inizio la coppia Leao–Pulisic. Una combinazione mai realmente provata finora, complici infortuni, ma che l'allenatore rossonero sembra intenzionato a testare.
Futuro in rossonero per Leao—
Il 'Corriere' sottolinea anche come il tema del contratto stia tornando argomento di discussione primario. Leao è ormai uno dei senatori del gruppo rossonero e il Milan vuole evitare di trovarsi in situazioni scomode come accaduto in passato, quando il rinnovo arrivò all'ultimo. Si ragiona quindi su un prolungamento oltre il 2028, con il club deciso a rendere il portoghese un perno centrale del progetto tecnico.
Dal canto suo, Rafa non ha intenzione di muoversi: è felice a Milano e non considera alternative. Anche per questo, filtrano poche attenzioni verso le voci emerse nelle ultime ore, quelle che parlano di un forte interesse del Galatasaray per gennaio. Una pista, riferisce il quotidiano, che né il Milan né il giocatore hanno intenzione di prendere in considerazione per il futuro.
