Milan, Leao verso il derby: vuole incidere in coppia con Pulisic. Sul futuro ...

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola dedica un pezzo al presente e al futuro di Leao. Il dieci del Milan sta vivendo un grande momento di forma ed è pronto a confermarsi contro l'Inter, in coppia con Pulisic. Inoltre, ci sono news sul suo...
Archiviata l'ultima sosta dell'anno, a Milanello si guarda al derby. E tra i protagonisti più attesi c'è Rafael Leao. Come ricordato dal 'Corriere dello Sport', il portoghese vive queste partite con un peso specifico particolare. Per il dieci, quello di domenica sarà il suo ventunesimo derby complessivo e il tredicesimo in Serie A: un percorso fatto di sei vittorie, quattro pareggi e dieci sconfitte, un bilancio che l'attaccante portoghese vuole assolutamente migliorare. Per farlo, sa che deve migliorare il suo score nelle sfide con i 'cugini', finora ha segnato tre gol e servito quattro assist, tra cui l'ultimo decisivo che è valso il trionfo in Supercoppa Italiana.

La stagione di Leao e la prima volta con Pulisic

Negli ultimi mesi Leao si è rimesso in moto dopo un inizio di stagione frenato dall'infortunio ed è entrato in una delle sue fasi più prolifiche di sempre: dall'ultima rete contro il Parma all'assist per Pavlovic con la Roma, fino al dato più significativo di questa stagione: da ottobre nessun giocatore in Serie A ha partecipato a più gol di lui (cinque, di cui quattro gol e un assist). L'impressione è che Rafa sia tornato ad accendersi quando conta.

Un'altra indicazione interessante evidenziata dal quotidiano oggi in edicola riguarda l'assetto offensivo che Allegri sta studiando. Contro l'Inter potrebbe vedersi per la prima volta dall'inizio la coppia Leao–Pulisic. Una combinazione mai realmente provata finora, complici infortuni, ma che l'allenatore rossonero sembra intenzionato a testare.

Futuro in rossonero per Leao

Il 'Corriere' sottolinea anche come il tema del contratto stia tornando argomento di discussione primario. Leao è ormai uno dei senatori del gruppo rossonero e il Milan vuole evitare di trovarsi in situazioni scomode come accaduto in passato, quando il rinnovo arrivò all'ultimo. Si ragiona quindi su un prolungamento oltre il 2028, con il club deciso a rendere il portoghese un perno centrale del progetto tecnico.

Dal canto suo, Rafa non ha intenzione di muoversi: è felice a Milano e non considera alternative. Anche per questo, filtrano poche attenzioni verso le voci emerse nelle ultime ore, quelle che parlano di un forte interesse del Galatasaray per gennaio. Una pista, riferisce il quotidiano, che né il Milan né il giocatore hanno intenzione di prendere in considerazione per il futuro.

