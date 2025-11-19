Inter-Milan, ballottaggio sulla fascia per Allegri: chi sarà titolare?

Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, è alle prese con un ballottaggio sulla fascia sinistra in vista del derby contro l'Inter in programma domenica sera a San Siro : ecco chi si gioca il posto da titolare
Ultimi dubbi di formazione in casa Milan in vista del derby contro l'Inter, in programma domenica sera a San Siro (ore 20.45). Entrambi i tecnici, tenendo conto anche della sosta per le nazionali, sono al lavoro per scegliere l'undici migliore da schierare per una sfida attesissima che potrebbe dire molto sulla stagione di tutte e due le squadre.
Inter-Milan, ballottaggio per Allegri
—
Secondo quanto riportato da Tuttosport il tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, sarebbe alla prese con il ballottaggio sulla fascia sinistra tra Estupinan e Bartesaghi. L'ex difensore del Brighton è reduce da prestazioni negative, compresa l'ultima contro il Parma. Al contrario il classe 2005, nonostante qualche errore, ha sempre ben figurato. Quest'ultimo tornerà a disposizione solo a partire da domani dagli impegni con l'Italia Under 21, a differenza dell'ecuadoriano che è rimasto a Milanello per allenarsi.