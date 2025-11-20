Si parla, poi, del derby di Milano di domenica sera a 'San Siro' tra Inter e Milan. I due allenatori, Cristian Chivu e Massimiliano Allegri, giocano a carte scoperte: c'è il rebus Denzel Dumfries nelle fila dei nerazzurri, mentre, in quelle dei rossoneri, 12^ partita di fila su 12 da titolare per Luka Modrić.
Il Napoli riparte, dal match di sabato in casa contro l'Atalanta, con la carica di Scott McTominay, autore di un bel gol in rovesciata con la sua Nazionale, la Scozia, nel successo contro la Danimarca che ha garantito alla 'Tartan Army' la qualificazione ai Mondiali 2026. Ostacolo commissioni, invece, tra la Roma e Joshua Zirkzee, in uscita dal Manchester United.
In alto, sotto la testata, il punto sul sorteggio dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026, in programma oggi alle ore 13:00, che vedranno protagonista l'Italia del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso. Potenziali avversarie degli Azzurri? Svezia, Irlanda del Nord, Romania o Macedonia del Nord. L'incubo sono gli svedesi del bomber Viktor Gyökeres dell'Arsenal.
