La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 20 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 20 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole del 'Director of Football Strategy' della Juventus, l'ex difensore e capitano Giorgio Chiellini, principalmente su due temi: bianconeri in corsa per lo Scudetto con l'approdo di Luciano Spalletti in panchina e, sul fronte mercato, spediti nella direzione del rinnovo del contratto di Kenan Yıldız.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 20 novembre 2025

Si parla, poi, del derby di Milano di domenica sera a 'San Siro' tra Inter e Milan. I due allenatori, Cristian Chivu e Massimiliano Allegri, giocano a carte scoperte: c'è il rebus Denzel Dumfries nelle fila dei nerazzurri, mentre, in quelle dei rossoneri, 12^ partita di fila su 12 da titolare per Luka Modrić.

Il Napoli riparte, dal match di sabato in casa contro l'Atalanta, con la carica di Scott McTominay, autore di un bel gol in rovesciata con la sua Nazionale, la Scozia, nel successo contro la Danimarca che ha garantito alla 'Tartan Army' la qualificazione ai Mondiali 2026. Ostacolo commissioni, invece, tra la Roma e Joshua Zirkzee, in uscita dal Manchester United.

In alto, sotto la testata, il punto sul sorteggio dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026, in programma oggi alle ore 13:00, che vedranno protagonista l'Italia del Commissario Tecnico Gennaro Gattuso. Potenziali avversarie degli Azzurri? Svezia, Irlanda del Nord, Romania o Macedonia del Nord. L'incubo sono gli svedesi del bomber Viktor Gyökeres dell'Arsenal.

