Questa sera contro l'Inter Allegri dovrebbe schierare Leao e Pulisic in attacco due giocatori che ricordano Pato e Robinho di quel periodo: tutti e quattro non solo punte fisiche o d'area di rigore. Tutti fanno della velocità e dell'uno contro uno dei punti forti del loro gioco. In quello storico derby del 2011, Allegri riuscì a mettere in difficoltà la difesa dell'Inter proprio con i movimenti dell'attacco rossonero. Chissacché Pulsic e Leao possano prendere spunto da quella storica doppietta di Pato che lanciò definitivamente Allegri e il Milan verso la conquista dello scudetto.