Pato e quella storica doppietta nel derby con Allegri: c’è una similitudine con il Milan di questa sera

Derby Inter-Milan, Pato e il ricordo di quella doppietta che deciso lo scudetto in favore del Diavolo. Quante somiglianze con questa sera. Ecco l'analisi
Emiliano Guadagnoli
Derby, quella volta che Allegri vinse la sfida contro il Milan guidato dalla prestazione monstre di Alexandre Pato. Questa sera l'allenatore rossonero siederà di nuovo in panchina alla guida del Diavolo. Stavolta non ci sarà Leonardo a guidare l'Inter, ma Christian Chivu che quel derby del 2010-11 lo giocò titolare nella difesa dei nerazzurri. Era la trentunesima giornata del campionato con l'Inter che premeva per rimontare sul Milan: era fondamentale vincere per entrambe le compagini. A mettere subito in discesa il derby fu appunto Pato con un gol flash dopo meno di un minuto in campo.

Derby Inter-Milan, Pato e le similitudini

Poi la doppietta all'inizio del secondo tempo su assist di Abate e il rigore finale di Cassano per il tre a zero definitivo. Quei tre punti conquistati contro l'Inter il due aprile del 2011 furono poi fondamentali per la vittoria finale del diciottesimo scudetto della storia del Milan. Una partita che sicuramente Allegri ricorda con gioia e una sfida che potrebbe tornare di moda. Anche in quel derby, infatti, l'allenatore rossonero giocò senza prime punte di ruolo. Questo fu l'undici iniziale del Milan schierato con un 4-3-1-2: Abbiati; Abate, Nesta, T. Silva, Zambrotta; Gattuso, Seedorf, van Bommel; Boateng, Pato, Robinho.

Questa sera contro l'Inter Allegri dovrebbe schierare Leao e Pulisic in attacco due giocatori che ricordano Pato e Robinho di quel periodo: tutti e quattro non solo punte fisiche o d'area di rigore. Tutti fanno della velocità e dell'uno contro uno dei punti forti del loro gioco. In quello storico derby del 2011, Allegri riuscì a mettere in difficoltà la difesa dell'Inter proprio con i movimenti dell'attacco rossonero. Chissacché Pulsic e Leao possano prendere spunto da quella storica doppietta di Pato che lanciò definitivamente Allegri e il Milan verso la conquista dello scudetto.

