Inter-Milan, tutti i numeri ufficiali: bilancio quasi in parità nella storia del derby di Milano

Domenica 23 novembre, alle ore 20:45 a 'San Siro' si disputerà il 245° derby di Milano della storia: Inter avanti sul Milan per una manciata di vittorie e di reti. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'imminente stracittadina meneghina
Mancano pochi giorni al derby di Milano tra l'Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 23 novembre, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro.

Si tratterà del derby della Madonnina numero 245 nella storia tra nerazzurri e rossoneri: il bilancio è quasi in parità tra le due squadre di Milano. L'Inter è in vantaggio con 91 vittorie contro le 82 del Milan; 71, invece, i pareggi. Anche in quanto a reti fatte siamo praticamente lì: 341 realizzate dai nerazzurri, 322 dai rossoneri.

Quali sono, poi, i giocatori che vantano più presenze nel derby di Milano? La Top 3 dell'Inter vede, in testa, Javier Zanetti con 47 presenze, seguito da Giuseppe Bergomi con 44 e dalla coppia formata da Giacinto Facchetti e Sandro Mazzola con 40. La Top 3 del Milan, invece, vede in vetta Paolo Maldini con 56 presenze, seguito da Alessandro Costacurta con 43 e Gianni Rivera con 42.

Shevchenko guida la classifica cannonieri di tutti i tempi

Se consideriamo, invece, i cannonieri di tutti i tempi nella storia del derby della Madonnina, la Top 3 dell'Inter vede Giuseppe Meazza in testa con 12 gol, seguito da István Nyers con 11 e dall'attuale capitano dei nerazzurri, Lautaro Martínez, con 9. Nella Top 3 del Milan, invece, comanda - anche la graduatoria globale di tutti i tempi - Andriy Shevchenko (14 reti), seguito da Gunnar Nordahl (11) e Zlatan Ibrahimović (10).

Nell'ultima stagione, la 2024-2025, si sono disputati ben 5 derby di Milano: 2 di Serie A, 2 di Coppa Italia, uno in finale di Supercoppa Italiana. Lo 'score': una vittoria del Milan e un pareggio (2-1 e 1-1) in campionato e stesso ruolino di marcia (1-1 e 3-0) nella coppa nazionale. Successo per il Diavolo, 3-2, anche in Supercoppa. Per ritrovare una vittoria dell'Inter bisogna andare al 22 aprile 2024, ovvero il 2-1 valso ai nerazzurri la conquista matematica del 20° Scudetto.

