Quali sono, poi, i giocatori che vantano più presenze nel derby di Milano? La Top 3 dell'Inter vede, in testa, Javier Zanetti con 47 presenze , seguito da Giuseppe Bergomi con 44 e dalla coppia formata da Giacinto Facchetti e Sandro Mazzola con 40 . La Top 3 del Milan, invece, vede in vetta Paolo Maldini con 56 presenze , seguito da Alessandro Costacurta con 43 e Gianni Rivera con 42 .

Se consideriamo, invece, i cannonieri di tutti i tempi nella storia del derby della Madonnina, la Top 3 dell'Inter vede Giuseppe Meazza in testa con 12 gol , seguito da István Nyers con 11 e dall'attuale capitano dei nerazzurri, Lautaro Martínez , con 9 . Nella Top 3 del Milan, invece, comanda - anche la graduatoria globale di tutti i tempi - Andriy Shevchenko ( 14 reti ), seguito da Gunnar Nordahl ( 11 ) e Zlatan Ibrahimović ( 10 ).

Nell'ultima stagione, la 2024-2025, si sono disputati ben 5 derby di Milano: 2 di Serie A, 2 di Coppa Italia, uno in finale di Supercoppa Italiana. Lo 'score': una vittoria del Milan e un pareggio (2-1 e 1-1) in campionato e stesso ruolino di marcia (1-1 e 3-0) nella coppa nazionale. Successo per il Diavolo, 3-2, anche in Supercoppa. Per ritrovare una vittoria dell'Inter bisogna andare al 22 aprile 2024, ovvero il 2-1 valso ai nerazzurri la conquista matematica del 20° Scudetto.