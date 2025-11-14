L'attaccante del Milan Christopher Nkunku compie oggi 14 novembre 2025 28 anni. Ecco gli auguri ufficiali del club rossonero

Il Milan ha investito molto in attacco in questi anni. Durante la scorsa sessione di calciomercato estivo, il Diavolo ha deciso di puntare su Nkunku dal Chelsea. Un acquisto molto oneroso visto che si parla di un investimento che può sfondare il muro dei 40 milioni con i bonus. Il francese ha sicuramente qualità, ma ancora non ha lasciato il suo graffio nella squadra di Allegri. Oggi 14 novembre 2025, Nkunku compie 28 anni. Ecco gli auguri ufficiali del club.

Milan, gli auguri del club a Nkunku — (fonte: acmilan.com) - Cresciuto tra Clairefontaine e l'Academy del Paris Saint-Germain, poi protagonista al Lipsia e in Premier League, Christopher Nkunku è arrivato al Milan portando qualità e oggi festeggiamo insieme i suoi 28 anni. Destro naturale, rapido nello stretto, sa rifinire e finalizzare con la stessa lucidità: un profilo moderno che ha subito acceso San Siro con il suo iconico palloncino.

Ora il presente è rossonero: che sia un anno ricco di reti e successi. Tanti auguri, Christopher!