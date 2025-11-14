Sul suo ritorno in campo : "E' sempre un po' difficile tornare a giocare quando sei stato fuori a lungo, e su campi così è ancora più complicato, ma alla fine mi mancava giocare a calcio. La cosa più importante oggi era ritrovare quelle sensazioni: fare cose buone con il pallone, correre tanto per la squadra. Questo contava più di tutto il resto oggi".

Sull'infortunio: "Per me questa partita era fondamentale per tornare a giocare. L'ho apprezzata molto: mister Allegri e i compagni mi hanno aiutato. Durante l'infortunio ho ricevuto tanti messaggi, e anche quando mi allenavo da solo a Milanello ho sentito tanto calore dalla squadra. Ora spero di tornare presto con loro in campo nelle competizioni ufficiali per dare il massimo".