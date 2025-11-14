Pianeta Milan
INTERVISTA

Milan, parla Jashari: “E’ stato un percorso lungo. Voglio dare il massimo e vincere”

Il centrocampista svizzero Ardon Jashari è finalmente tornato in campo: le sue parole a MilanTv dopo il match contro l'Entella
Alessia Scataglini

Il centrocampista svizzero Ardon Jashari è finalmente tornato in campo dopo più di due mesi, a causa di un'infortunio rimediato in allenamento durante uno scontro di gioco con Santiago Gimenez, nell'amichevole odierna del Milan di Allegri contro la Virtus Entella. Dopo il match, il centrocampista rossonero ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di MilanTV. Ecco, di seguito, le sue parole:

"E' stato un percorso lungo per arrivare fin qui soprattutto dopo il periodo intenso del calciomercato e il brutto infortunio. Dopo circa tre mesi è bello tornare in campo dal primo minuto in un'amichevole. E' una bella sensazione".

Sul suo ritorno in campo: "E' sempre un po' difficile tornare a giocare quando sei stato fuori a lungo, e su campi così è ancora più complicato, ma alla fine mi mancava giocare a calcio. La cosa più importante oggi era ritrovare quelle sensazioni: fare cose buone con il pallone, correre tanto per la squadra. Questo contava più di tutto il resto oggi".

Sull'infortunio: "Per me questa partita era fondamentale per tornare a giocare. L'ho apprezzata molto: mister Allegri e i compagni mi hanno aiutato. Durante l'infortunio ho ricevuto tanti messaggi, e anche quando mi allenavo da solo a Milanello ho sentito tanto calore dalla squadra. Ora spero di tornare presto con loro in campo nelle competizioni ufficiali per dare il massimo".

Su quello che vuole dare alla squadra: "Voglio dare il massimo, offrire le mie migliori prestazioni e portare fiducia alla squadra anche a livello individuale. Alla fine la cosa più importante è vincere. Vediamo cosa riusciremo a raggiungere insieme".

