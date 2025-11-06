Un'altra giornata storica per quanto riguarda il calcio milanese: il 6 novembre 1949 a San Siro andava in scena uno dei derby più pazzi della storia. Durante la decima giornata di quel campionato, l'Inter batté il Milan per 6-5, la bellezza di undici gol in una sola partita. Sia Milan che Inter inseguivano la Juventus in quel momento capolista della Serie A. Un derby fatto di rimonte, visto che il Diavolo era avanti 4-1 quando si fece rimontare dall'Inter. Ecco il video dalla storica partita.
76 anni fa il derby di Milano più folle di sempre: Inter-Milan finisce con 11 gol
Il 6 novembre 1949 a San Siro andava in scena uno dei derby più pazzi e divertenti della storia tra Inter e Milan. Ecco il racconto storico di quella gara
Lo storico derby tra Inter e Milan dagli undici gol
Quella stagione, poi, fu segnata da una lotta a tre per il titolo finale sempre tra Milan, Inter e Juventus, ma fu vinta dai bianconeri. Secondi i rossoneri di Gren, Nordahl, Liedholm. Qui il tabellino del derby storico: 1′ e 7′ Candiani II, 10′ Nyers, 14′ Nordahl III, 19′ Liedholm, 39′ Amadei, 40′ rig. Nyers I, 50′ Amadei, 58′ Lorenzi, 59′ Annovazzi, 64′ Amadei. E anche le formazioni dell'epoca.
Inter: Franzosi; Guaita, Miglioli; Campatelli, Giovannini, Achilli; Amadei, Wilkes, Lorenzi, Fiorini, Nyers.
Milan: Milanese; De Gregori, Foglia; Annovazzi, Tognon, Bonomi; Buriani, Gren, Nordhal, Liedholm, Candiani.
