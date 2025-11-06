Quella stagione, poi, fu segnata da una lotta a tre per il titolo finale sempre tra Milan, Inter e Juventus, ma fu vinta dai bianconeri. Secondi i rossoneri di Gren, Nordahl, Liedholm. Qui il tabellino del derby storico: 1′ e 7′ Candiani II, 10′ Nyers, 14′ Nordahl III, 19′ Liedholm, 39′ Amadei, 40′ rig. Nyers I, 50′ Amadei, 58′ Lorenzi, 59′ Annovazzi, 64′ Amadei. E anche le formazioni dell'epoca.