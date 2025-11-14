Calciomercato Milan, per Lewandowski spunta il jolly. Nkunku ...

Calciomercato Milan, voci sempre più forti sul possibile interesse dei rossoneri verso Lewandowski. Il Diavolo potrebbe avere un jolly. Le novità da 'Tuttosport'
Secondo 'Tuttosport', l'opzione Lewandowski per il Milan non sarebbe una illusione, ma una pista concreta in vista della prossima stagione. Il polacco ha un contratto in scadenza nel giugno 2026, anche se il Barcellona avrebbe un’opzione per prolungarlo di dodici mesi. Opzione complessa, si legge, a causa del pesante ingaggio di Lewandowski da 20 milioni di euro a stagione. Il quotidiano riporta anche le parole del polacco sul suo futuro: «Non ho fretta e sono in pace con me stesso. Se ad esempio il Barcellona mi contattasse ora, non saprei cosa rispondere alla domanda sul futuro. Perché devo anche capire cosa sia meglio per me».
Calciomercato Milan, Lewandowski opzione concreta
Il Milan, secondo il quotidiano, potrebbe avere un jolly in tasca: sfruttare il canale aperto con Christopher Nkunku a fine agosto. L’attaccante francese pagato al Chelsea 37 milioni più bonus è rappresentato dalla stessa agenzia di Lewandowski ovvero la “Gol International” del procuratore Pini Zahavi.