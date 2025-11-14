Calciomercato Milan, per Lewandowski spunta il jolly. Nkunku ...

Secondo 'Tuttosport', l'opzione Lewandowski per il Milan non sarebbe una illusione, ma una pista concreta in vista della prossima stagione. Il polacco ha un contratto in scadenza nel giugno 2026, anche se il Barcellona avrebbe un’opzione per prolungarlo di dodici mesi. Opzione complessa, si legge, a causa del pesante ingaggio di Lewandowski da 20 milioni di euro a stagione. Il quotidiano riporta anche le parole del polacco sul suo futuro: «Non ho fretta e sono in pace con me stesso. Se ad esempio il Barcellona mi contattasse ora, non saprei cosa rispondere alla domanda sul futuro. Perché devo anche capire cosa sia meglio per me».