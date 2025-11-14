Calciomercato Milan, mancano ancora qualche settimane in vista della prossima sessione invernale, ma ci sono già molte indiscrezioni intorno al Diavolo. Un ruolo in particolare è il più chiacchierato ovvero l'attacco. In estate il club ha investito molto su Nkunku, senza chiudere per una punta d'area di rigore. Gimenez è rimasto in rossonero, ma al momento nessuno dei due ha avuto un grande impatto e potrebbero giocare sempre meno con i recuperi al meglio di Leao e Pulisic. Ecco le ultime novità sull'attacco del Milan in vista di gennaio. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA>>>