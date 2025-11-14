PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, spunta un altro attaccante: “Scout nelle ultime settimane in Francia”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, spunta un altro attaccante: “Scout nelle ultime settimane in Francia”

Calciomercato Milan, uno scout rossonero sarebbe al lavoro in Francia per seguire un giovane attaccante molto interessante. Ecco la rivelazione di mercato
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Calciomercato Milan, spunta un altro attaccante: 'Scout nelle ultime settimane in Francia'

Calciomercato Milan, mancano ancora qualche settimane in vista della prossima sessione invernale, ma ci sono già molte indiscrezioni intorno al Diavolo. Un ruolo in particolare è il più chiacchierato ovvero l'attacco. In estate il club ha investito molto su Nkunku, senza chiudere per una punta d'area di rigore. Gimenez è rimasto in rossonero, ma al momento nessuno dei due ha avuto un grande impatto e potrebbero giocare sempre meno con i recuperi al meglio di Leao e Pulisic. Ecco le ultime novità sull'attacco del Milan in vista di gennaio. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA>>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA