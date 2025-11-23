Derby Inter-Milan, nerazzurri e rossoneri scenderanno in campo questa sera a San Siro per la prima stracittadina stagionale. La gara sarà valida per la 12^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Una sfida importante per entrambe le squadre: l'Inter potrebbe consolidare il primo posto in campionato e volare a più 5 sul Diavolo. Il Milan, invece, sorpasserebbe l'Inter con una vittoria. Entrambe devono fare conti con problemi e infortuni. Ecco le probabili formazioni del derby Inter-Milan da 'La Gazzetta dello Sport'. PROSSIMA SCHEDA>>>