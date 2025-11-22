Domenica 23 novembre, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro il derby tra l'Inter di Cristian Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri. Si tratterà del derby di Milano numero 245 nella storia e sarà valido per la 12^ giornata della Serie A 2025-2026. Vediamo insieme, ora, dunque, le probabili formazioni dei nerazzurri e dei rossoneri a pochi giorni dal grande evento.
Derby Inter-Milan di Serie A, le probabili formazioni: nuovo infortunio per il Diavolo | LIVE News
Inter-Milan, le probabili formazioni del derby di Milano - LIVE -
Qui Inter - In difesa, ballottaggio tra Francesco Acerbi e Yann Aurel Bisseck per una maglia. A centrocampo, favorito il polacco Piotr Zielinski sul croato Petar Sucic. Out Denzel Dumfries, il cui posto, come 'quinto' di destra nel 3-5-2 di Chivu sarà preso da Carlos Augusto. In attacco, più Marcus Thuram di Ange-Yoan Bonny.
Qui Milan - Fikayo Tomori riprenderà il suo posto da titolare nel terzetto difensivo; rientrerà, poi, a metà campo, Adrien Rabiot, assente dallo scorso 5 ottobre (Juventus-Milan 0-0 all'Allianz Stadium). L'unico dubbio, per Allegri, è su chi schierare come 'quinto' di sinistra nel 3-5-2: favorito Pervis Estupinan su Davide Bartesaghi. In attacco, per la prima volta in stagione dall'inizio, la coppia composta da Christian Pulisic e Rafael Leao. Non ci saranno Gimenez e Athekame per infortunio.
FORMAZIONI
INTER
MILAN
3-5-2
Modulo
3-5-2
Chivu
Allenatore
Allegri
In campo
Sommer
Akanji
Acerbi
Bastoni
Carlos Augusto
Barella
Calhanoglu
Zielinski
Dimarco
Lautaro Martínez
M. Thuram
Maignan
Tomori
Gabbia
Pavlovic
Saelemaekers
Fofana
Modric
Rabiot
Bartesaghi
Pulisic
R. Leao
Panchina
Ballottaggi
Zielinski - Sucic - 60%-40%
M. Thuram - Bonny 65% - 35%