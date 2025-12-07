Qui Torino - In porta il ballottaggio tra Franco Israel e Alberto Paleari dovrebbe essere vinto dall'uruguaiano; in mezzo, invece, il dubbio per Baroni è se schierare titolare Cyril Ngonge in appoggio a Nikola Vlašić e Che Adams oppure se irrobustire il centrocampo con l'inserimento del recuperato Ivan Ilić. Sarà ancora assente il 'Cholito', Giovanni Simeone.