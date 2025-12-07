Prossima partita:Serie A, 08 dicembre
TORINO
20:45
MILAN

Probabili formazioni Torino-Milan: Allegri ritrova due top player dall’inizio | LIVE News

Lunedì 8 dicembre, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' la sfida Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026: vediamo, qui di seguito, le probabili formazioni dei granata di Marco Baroni e dei rossoneri di Massimiliano Allegri.

Qui Torino - In porta il ballottaggio tra Franco Israel e Alberto Paleari dovrebbe essere vinto dall'uruguaiano; in mezzo, invece, il dubbio per Baroni è se schierare titolare Cyril Ngonge in appoggio a Nikola Vlašić e Che Adams oppure se irrobustire il centrocampo con l'inserimento del recuperato Ivan Ilić. Sarà ancora assente il 'Cholito', Giovanni Simeone.

Qui Milan - Allegri medita quattro cambi rispetto all'ultima, sfortunata partita di Coppa Italia contro la Lazio nella Capitale. Al rientro, quindi, Matteo Gabbia in difesa, Davide Bartesaghi come quinto di sinistra del 3-5-2, Luka Modrić in regia e Christian Pulisic in attacco. A centrocampo, ballottaggio aperto tra Samuele Ricci e Ruben Loftus-Cheek per sostituire l'infortunato Youssouf Fofana. L'ex della gara è favorito sull'inglese.

Vista classica
Schieramenti

FORMAZIONI

Serie A

08 dicembre

ore 20:45

TORINO

MILAN

3-4-2-1

Modulo

3-5-2

Baroni

Allenatore

Allegri

In campo

Israel

81

Tamèze

61

Maripán

13

Coco

23

Lazaro

20

Casadei

22

Asllani

32

Nkounkou

25

Ngonge

26

Vlašić

10

Adams

19

Maignan

16

Tomori

23

Gabbia

46

Pavlović

31

Saelemaekers

56

Ricci

4

Modrić

14

Rabiot

12

Bartesaghi

33

Pulisic

11

Rafa Leão

10

Panchina

Paleari, Popa, Pedersen, Masina, Biraghi, Ilkhan, Ilić, Gineitis, Dembélé, Anjorin, Aboukhlal, Zapata, Njie,
Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupiñán, Jashari, Loftus-Cheek, Nkunku

Ballottaggi

Israel - Paleari 60% - 40%
Ngonge 55% - Ilić 45%
Ricci 60% - Loftus-Cheek 40%

Squalificati

Indisponibili

Ismajli, Savva, Schuurs, Simeone
Giménez, Athekame, Fofana

Diffidati

Casadei

Altri

Siviero, Sazonov, Perciun, Gabellini,
