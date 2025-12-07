Lunedì 8 dicembre, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' la sfida Torino-Milan, partita della 14^ giornata della Serie A 2025-2026: vediamo, qui di seguito, le probabili formazioni dei granata di Marco Baroni e dei rossoneri di Massimiliano Allegri.
Probabili formazioni Torino-Milan: Allegri ritrova due top player dall’inizio | LIVE News
Qui Torino - In porta il ballottaggio tra Franco Israel e Alberto Paleari dovrebbe essere vinto dall'uruguaiano; in mezzo, invece, il dubbio per Baroni è se schierare titolare Cyril Ngonge in appoggio a Nikola Vlašić e Che Adams oppure se irrobustire il centrocampo con l'inserimento del recuperato Ivan Ilić. Sarà ancora assente il 'Cholito', Giovanni Simeone.
Qui Milan - Allegri medita quattro cambi rispetto all'ultima, sfortunata partita di Coppa Italia contro la Lazio nella Capitale. Al rientro, quindi, Matteo Gabbia in difesa, Davide Bartesaghi come quinto di sinistra del 3-5-2, Luka Modrić in regia e Christian Pulisic in attacco. A centrocampo, ballottaggio aperto tra Samuele Ricci e Ruben Loftus-Cheek per sostituire l'infortunato Youssouf Fofana. L'ex della gara è favorito sull'inglese.
FORMAZIONI
TORINO
MILAN
3-4-2-1
Modulo
3-5-2
Baroni
Allenatore
Allegri
In campo
Israel
Tamèze
Maripán
Coco
Lazaro
Casadei
Asllani
Nkounkou
Ngonge
Vlašić
Adams
Maignan
Tomori
Gabbia
Pavlović
Saelemaekers
Ricci
Modrić
Rabiot
Bartesaghi
Pulisic
Rafa Leão
Panchina
Ballottaggi
Ngonge 55% - Ilić 45%