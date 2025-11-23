partite
Derby Inter-Milan di Serie A in diretta: dove vederlo e le probabili formazioni | LIVE NEWS
+++ DERBY INTER-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI +++
Inter (3-5-2) Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. A disposizione: J. Martinez, Taho, De Vrij, Bisseck, Luis Henrique, Sucic, Frattesi, Diouf, Bonny, P. Esposito. Allenatore: Chivu.
Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disposizione: P. Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Nkunku. Allenatore: Allegri.
+++ DERBY INTER-MILAN, LE NOTIZIE LIVE +++
Derby Inter-Milan, probabili formazioni: per Massimiliano Allegri un possibile dubbio che sarebbe stato sciolto. Ecco le possibili scelte
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'San Siro' di Milano, il derby Inter-Milan, 12^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
© RIPRODUZIONE RISERVATA