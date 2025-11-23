Bartesaghi preferito a Estupinan? "Bartesaghi sta crescendo, è un giocatore con poche partite nelle gambe ma affidabile e dal grande futuro. Rabiot è stato fuori tanto tempo, non so quanti minuti avrà nelle gambe. Stasera ci vorrà grande cuore e grande tecnica".
Sull'approccio: "E' un aspetto molto importante, bisogna essere più lucidi e sereni quando abbiamo la palla. Stasera chi vince più duelli vince la partita".
Se sentiva la mancanza: "E' una partita meravigliosa, si vive per giocare e vivere queste serate. Speriamo di vincereper essere contenti, altrimenti continueremo a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo di entrare nelle prime quattro posizioni".
© RIPRODUZIONE RISERVATA