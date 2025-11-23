Pianeta Milan
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Era importante per noi recuperare tutti i giocatori, perché alza il ritmo dell'allenamento. Stasera è una partita complicata contro una squadra difficile, dobbiamo proseguire nel nostro percorso per arrivare a marzo nella miglior maniera possibile".

Bartesaghi preferito a Estupinan? "Bartesaghi sta crescendo, è un giocatore con poche partite nelle gambe ma affidabile e dal grande futuro. Rabiot è stato fuori tanto tempo, non so quanti minuti avrà nelle gambe. Stasera ci vorrà grande cuore e grande tecnica".

Sull'approccio:  "E' un aspetto molto importante, bisogna essere più lucidi e sereni quando abbiamo la palla. Stasera chi vince più duelli vince la partita".

Se sentiva la mancanza: "E' una partita meravigliosa, si vive per giocare e vivere queste serate. Speriamo di vincereper essere contenti, altrimenti continueremo a lavorare per raggiungere il nostro obiettivo di entrare nelle prime quattro posizioni".

