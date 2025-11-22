Pianeta Milan
Dove vedere il derby Inter-Milan in Tv e Live streaming: Sky, NOW o DAZN? Ecco i canali

Domenica alle ore 20:45 c'è il derby Inter-Milan a 'San Siro'. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet. Tutte le informazioni utili
A che ora gioca il Milan oggi?

Inter-Milan, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Domani sera domenica 23 novembre, alle ore 20:45, si disputerà, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Inter-Milan, valevole per la 12^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Una sfida molto importante quella che aspetta il Milan. I rossoneri arrivano dal pareggio contro il Parma, mentre l'Inter arriva dalla convincente vittoria contro la Lazio. Al momento la squadra di Chivu è in testa alla classifica con 24 punti, il Diavolo si trova due punti indietro a quota 22.

Derby Inter-Milan, ecco dove seguirla in tv

Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. Di queste, 7 sono in esclusiva e 3 in co-esclusiva con 'Sky'. Inter-Milan è una partita che sarà trasmessa in diretta esclusiva su 'DAZN'.

Per vederla su 'DAZN', basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l'app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Inoltre, tutti gli abbonati di 'Sky' che hanno sottoscritto 'Zona DAZN' potranno guardare la partita sul canale 214.

Ecco dove seguire invece il derby Inter-Milan su internet in streaming

Inter-Milan, però, può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità su 'DAZN'.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Tare prepara il colpo per l'attaccante. Che occasione da una big d'Europa>>>

Ci si può collegare al sito web ufficiale della piattaforma anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di 'DAZN' ed usufruire da lì della visione della partita.

