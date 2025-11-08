Pianeta Milan
PARMA-MILAN

Dove vedere Parma-Milan in diretta tv o streaming: Sky o DAZN?

Milan News Serie A streaming video diretta tv
Alle ore 20:45 c'è Parma-Milan allo stadio Tardini. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet
Parma-Milan, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Questa sera, alle ore 20:45, si disputerà, allo stadio 'Tardini' di Parma, valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Il Parma arriva alla sfida contro i rossoneri con 7 punti in campionato dove al momento è al sedicesimo posto. La squadra di Cuesta arriva dalla sconfitta per 3-1 contro il Bologna. Il Milan, invece, è secondo (a pari merito con Inter e Roma) a quota 21 punti, uno solo dietro il Napoli capolista. Il Diavolo arriva dalla vittoria per 1-0 contro la Roma.

Parma-Milan, ecco dove seguirla in tv

Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. Di queste, 7 sono in esclusiva e 3 in co-esclusiva con 'Sky'. Parma-Milan è una partita che sarà trasmessa in diretta co-esclusiva su 'DAZN' e 'Sky'.

Per vederla su 'DAZN', basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l'app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Udinese-Milan sarà trasmessa su Sky Sport Calcio (canale numero 202) e Sky Sport 4K (canale 251).

Parma-Milan, però, può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità su 'DAZN'. Ci si può collegare al sito web ufficiale della piattaforma anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di 'DAZN' ed usufruire da lì della visione della partita.

Partita visibile in streaming anche su 'NOW' e 'Sky Go'.

