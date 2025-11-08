Dove vedere Parma-Milan in diretta tv o streaming: Sky o DAZN?

Parma-Milan, ecco dove seguirla in tv—
Fino al termine della stagione 2028-2029, sarà 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. Di queste, 7 sono in esclusiva e 3 in co-esclusiva con 'Sky'. Parma-Milan è una partita che sarà trasmessa in diretta co-esclusiva su 'DAZN' e 'Sky'.
Per vederla su 'DAZN', basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l'app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Udinese-Milan sarà trasmessa su Sky Sport Calcio (canale numero 202) e Sky Sport 4K (canale 251).
Ecco dove seguire invece Parma-Milan su internet in streaming—
Parma-Milan, però, può anche essere seguita in diretta streaming on line su internet in varie modalità su 'DAZN'. Ci si può collegare al sito web ufficiale della piattaforma anche da personal computer, notebook, e da dispositivi mobili (smartphone e tablet, tanto con sistema operativo iOS quanto con sistema operativo Android). Sui medesimi device si può scaricare l'app di 'DAZN' ed usufruire da lì della visione della partita.
Partita visibile in streaming anche su 'NOW' e 'Sky Go'.
