Inter-Milan, Ambrosini. 'Questa squadra si gioca di più. Su Bartesaghi...'

Massimo Ambrosini, ex giocatore del Milan e attuale opinionista di DAZN, ha parlato del prepartita del derby tra Inter e i rossoneri, in programma questa sera a San Siro e valevole per la 12a giornata di Serie A. Ecco le sue parole
Redazione PM

Tra pochi minuti Inter e Milan scenderanno in campo a San Siro nel match valevole per la 12a giornata di Serie A. I nerazzurri arrivano alla sfida con due punti in più dei rossoneri che partono leggermente sfavoriti. Per Massimiliano Allegri è importantissimo il recupero di Rabiot, assente da un mese per infortunio.

L'ex giocatore del Milan, Massimo Ambrosini, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del derby di Milano tra Inter e Milan, in programma questa sera a San Siro. Le sue parole.

Sul derby:"Per il Milan è importante perchè vincendo può confermare il cammino fin qui fatto".

Su Bartesaghi:"Sicuramente avrà emozione il ragazzo. Viene da una partita, quella in casa contro la Roma, in cui i primi 30 minuti ha avuto grande difficoltà. Poi dopo si riprende. La gestione dell’emozione oggi sarà tanta ma anche in condizioni normali questo dimostra che preferiscono lui ad Estupinan”

