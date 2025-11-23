Sul derby che si aspetta tra Inter e Milan stasera : "Loro arrivano in un momento più positivo a livello di risultati, ma il derby è una partita particolare. I favoriti non esistono, c'è una rivalità così grande, la tensione, fanno sì che questa sia una partita unica".

Su Davide Bartesaghi che giocherà titolare: "Chiaramente credo che sia il suo primo derby. La tensione è grande, ma è un giocatore che sta dimostrando di essere un giocatore in grado di vestire la maglia del Milan. Quando sente questo stadio che inizia ad urlare l'atmosfera ti fa diventare un pochino più nervoso, ma sono sicuro che lui sia preparato per affrontare questa difficoltà e farà una grande partita".