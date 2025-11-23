Pianeta Milan
DERBY

Serginho prima di Inter-Milan: 'Nel derby non esiste un favorito. Su Bartesaghi ...'
Serginho, ex difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026
Serginho, ex difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Inter-Milan, così Serginho a 'Milan TV' prima del derby di 'San Siro'

Sul derby di Milano: "Il derby è una partita particolare. Si sente l'energia di San Siro, la rivalità delle due squadre, la tensioni. E il derby è il più importante d'Europa, perché avere due squadre così importanti, come Inter e Milan, nella stessa città, Milano, è bello, molto sentito".

Sul derby che si aspetta tra Inter e Milan stasera: "Loro arrivano in un momento più positivo a livello di risultati, ma il derby è una partita particolare. I favoriti non esistono, c'è una rivalità così grande, la tensione, fanno sì che questa sia una partita unica".

Su Davide Bartesaghi che giocherà titolare: "Chiaramente credo che sia il suo primo derby. La tensione è grande, ma è un giocatore che sta dimostrando di essere un giocatore in grado di vestire la maglia del Milan. Quando sente questo stadio che inizia ad urlare l'atmosfera ti fa diventare un pochino più nervoso, ma sono sicuro che lui sia preparato per affrontare questa difficoltà e farà una grande partita".

