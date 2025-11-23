Manuel Akanji, difensore nerazzurro, ha parlato a 'Inter TV' prima del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Akanji prima del derby Inter-Milan: “Qui per fare punti. Conosco loro e vi dico che …”
DERBY
Akanji prima del derby Inter-Milan: “Qui per fare punti. Conosco loro e vi dico che …”
Manuel Akanji, difensore nerazzurro, ha parlato a 'Inter TV' prima del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026
"Mi sento molto bene dopo il ritiro delle Nazionali, sono concentrato come lo è la squadra e siamo qui per fare punti. Vengo da un campionato dove c'era un grande tifo e sono pronto a vivere un grande match concentrato sulla partita. Conosco il Milan, una squadra complicata: dobbiamo stare attenti alle ripartenze e sulle transizioni".
© RIPRODUZIONE RISERVATA