DERBY

Rabiot nel pre partita contro l’Inter: “Contento di essere tornato. Sarà una bella sfida”

Adrien Rabiot, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini

Adrien Rabiot, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni:

Sul ritorno:“Sono contento di essere tornato, mi mancava il campo. Una partita così è solo emozione e divertimento, sono contento”.

Se ha sentito Thuram: “Non ci siamo sentiti, eravamo entrambi concentrati sulla partita. Sarà una bella sfida, loro sono pronti e anche noi, abbiamo lavorato bene”.

