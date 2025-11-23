Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ambrosini sul derby: “Rivalità e ‘odio’ calcistico. Rappresentavamo la squadra ai massimi livelli”

INTER-MILAN

Ambrosini sul derby: “Rivalità e ‘odio’ calcistico. Rappresentavamo la squadra ai massimi livelli”

Milan, Ambrosini: 'Derby? Rivalità e odio calcistico. Oggi è diverso'
L'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha ricordato cosa provava quando scendeva in campo nei derby contro l'Inter. Ecco il suo racconto
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Mancano sempre meno ora al derby tra Inter e Milan di questa sera: "Se mi parli di derby il primo flash che mi viene in mente è la rivalità, l'odio calcistico che c'era nel mio periodo". Questo il ricordo dell'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini (qui le parole su Maldini): "Una rivalità sana che ci faceva arrivare con una cattiveria agonistica che io raramente riuscivo a portare in campo. Era diversa, qualche volta era anche un freno. Oggi mi vedo con Materazzi, Zanetti e altri ancora, all'epoca non ci frequentavamo con quelli dell'Inter. La rivalità era molto accesa".

Derby Inter-Milan, i ricordi di Ambrosini

—  

Ambrosini, nel suo intervento al podcast 'Elastici' di 'Cronache di Spogliatoio' parla anche delle differenze tra i suoi derby e quelli di oggi.

LEGGI ANCHE

"Oggi? E' diverso, impossibile ritrovare quella rivalità. Noi giocavamo in un periodo in cui per anni Milan e Inter hanno avuto 6-7 giocatori sempre uguali in campo".

LEGGI ANCHE: Pato e quella storica doppietta nel derby con Allegri: c'è una similitudine con il Milan di questa sera>>>

Ambrosini conclude: "Non voglio parlare del passato, ma noi avevamo una percezione di rappresentare la nostra squadra ai massimi livelli. Io vivevo la sensazione di essere la squadra per cui giocavo, secondo me anche quelli dell'Inter".

Leggi anche
Materazzi: “Derby? Mi manca anche stare sotto la curva del Milan”. Ecco perché
Savicevic: “Bergomi mi rovinò una stagione e l’addio al Milan”. Parere...

© RIPRODUZIONE RISERVATA