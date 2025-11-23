Milan, Ambrosini: 'Derby? Rivalità e odio calcistico. Oggi è diverso'

Mancano sempre meno ora al derby tra Inter e Milan di questa sera: "Se mi parli di derby il primo flash che mi viene in mente è la rivalità, l'odio calcistico che c'era nel mio periodo". Questo il ricordo dell'ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini (qui le parole su Maldini): "Una rivalità sana che ci faceva arrivare con una cattiveria agonistica che io raramente riuscivo a portare in campo. Era diversa, qualche volta era anche un freno. Oggi mi vedo con Materazzi, Zanetti e altri ancora, all'epoca non ci frequentavamo con quelli dell'Inter. La rivalità era molto accesa".