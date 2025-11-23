Milan, Ambrosini: 'Derby? Rivalità e odio calcistico. Oggi è diverso'

Pato e quella storica doppietta nel derby con Allegri: c’è una similitudine con il Milan di questa sera
"Oggi? E' diverso, impossibile ritrovare quella rivalità. Noi giocavamo in un periodo in cui per anni Milan e Inter hanno avuto 6-7 giocatori sempre uguali in campo".
Ambrosini conclude: "Non voglio parlare del passato, ma noi avevamo una percezione di rappresentare la nostra squadra ai massimi livelli. Io vivevo la sensazione di essere la squadra per cui giocavo, secondo me anche quelli dell'Inter".
