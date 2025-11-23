"Faccio presto a contarli. Dunque: quattro in campionato e tre in Coppa Italia: totali sette. E due gol". Dejan Savicevic ex fuoriclasse del Milan racconta i derby giocati con la maglia rossonera contro l'Inter in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Il ricordo della prima sfida: "Zero a zero in Coppa Italia. Una bella partita, diverse occasioni e niente gol. Ho giocato con il numero nove, il dieci era di Gullit. San Siro mi ha applaudito, è stato bello. Nell’Inter giocava il mio amico Darko Pancev. Facevamo coppia nella Stella Rossa di Belgrado. Io gli davo sei, sette palle davanti alla porta e lui segnava due gol e tutti dicevano: ma che bravo Pancev. Prima volta in Serie A? Nel 1994, il mio anno più bello. Ho vinto il derby 2-1, il campionato e la Coppa Campioni. Una stagione splendida, avrei fatto anche gol… Ho tirato in porta, ma Bergomi l’ha deviata e ha ingannato Zenga. Oggi, con le regole e il Var e tutto il resto, lo darebbero a me".