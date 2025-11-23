Pianeta Milan
Savicevic: "Bergomi mi rovinò una stagione e l'addio al Milan". Parere spiazzante su Gimenez

INTER-MILAN

Dejan Savicevic ex fuoriclasse del Milan è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' parlando di Gimenez e dei ricordi dei derby. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Faccio presto a contarli. Dunque: quattro in campionato e tre in Coppa Italia: totali sette. E due gol". Dejan Savicevic ex fuoriclasse del Milan racconta i derby giocati con la maglia rossonera contro l'Inter in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Il ricordo della prima sfida: "Zero a zero in Coppa Italia. Una bella partita, diverse occasioni e niente gol. Ho giocato con il numero nove, il dieci era di Gullit. San Siro mi ha applaudito, è stato bello. Nell’Inter giocava il mio amico Darko Pancev. Facevamo coppia nella Stella Rossa di Belgrado. Io gli davo sei, sette palle davanti alla porta e lui segnava due gol e tutti dicevano: ma che bravo Pancev. Prima volta in Serie A? Nel 1994, il mio anno più bello. Ho vinto il derby 2-1, il campionato e la Coppa Campioni. Una stagione splendida, avrei fatto anche gol… Ho tirato in porta, ma Bergomi l’ha deviata e ha ingannato Zenga. Oggi, con le regole e il Var e tutto il resto, lo darebbero a me".

Derby Inter-Milan, i ricordi di Savicevic 

—  

Un bel ricordo sui derby: "Il 5-0. Cinque gol, una bella cifra. Una serata fredda e speciale. Ricordo il gol e l’esultanza di Maurizio Ganz. Prima era dell’Inter e poi è passato al Milan. Era con noi da una ventina di giorni e ha segnato dopo una mia azione". Savicevic parla anche di uno brutto: "Nel ritorno. Eravamo già qualificati in semifinale, ha vinto l’Inter 1-0, con un gol di Branca. C’era poca gente, la partita non aveva nulla da dire, ma verso la fine, a metà campo, Bergomi mi ha fatto un brutto fallo al ginocchio. Mi ha rovinato la stagione e l’addio al Milan. Ho avuto problemi ai legamenti, sono stato fermo un anno".

Sul derby di questa sera: "Parla la classifica: l’Inter è prima, il Milan è lì. Squadre attrezzate, bravi allenatori. Grande sfida, grande interesse come ai miei tempi, come sempre. Questa è una partita veramente particolare, diversa da tutte. La respiri, la prepari con altre tensioni. Credo che il clima non sia cambiato, in campo può succedere di tutto. L’Inter è forte, segna con facilità. Ma non si può parlare di favoriti". Savicevic continua: "Il Milan non ha Gimenez: è un centravanti intelligente che lavora per la squadra. Deve solo sbloccarsi, lo farà. Leao è bravissimo nell’uno contro uno, punta l’uomo e non è poco. C’è poi da dire che è mancato Pulisic, uno che ha fiuto e di solito non sbaglia. Poi capita l’errore, ma vale per tutti. Io penso che sarà un gran bel derby".

