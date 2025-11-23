Pianeta Milan
INTER-MILAN

Materazzi: 'Derby? Mi manca anche stare sotto la curva del Milan'. Ecco perché
L'ex difensore nerazzurro Marco Materazzi parla del derby tra Inter e Milan: ecco un estratto della sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport'
L'ex calciatore dell'Inter Marco Materazzi racconta cosa gli manca più del derby contro il Milan: "La passeggiata in divisa sul campo di San Siro. Io che osservo ogni angolo dello stadio con le mani in tasca, poi vado sotto la curva del Milan e mi metto a braccia conserte mentre i tifosi avversari me ne dicono di tutti i colori. Sì, dei derby mi mancano anche loro". Queste la parole nella sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport'.

Derby Inter-Milan, il parere di Materazzi

"L'Inter sa di essere più forte del Milan. E non è poco, anzi: il Milan sta bene, ha grandi individualità, un grande centrocampo e un allenatore che sa dove mettere le mani. Allegri magari non offre spettacolo, ma sa sempre quello che fa". Materazzi palra anche dei pericoli maggiori del Milan.

"Pulisic. Movimenti, imprevedibilità, freddezza: una bella grana. E Modric, un campione vero. Con lui il Milan ha messo nel motore una qualità che non tutte le squadre possono vantare. Mi aspettavo che avrebbe giocato così tanto anche a 40 anni, lo dice la sua storia: pochissimi infortuni. Loro invece stiano attenti a Calha, non solo perché è la sua partita, ma perché il nuovo modo di giocare dell’Inter lo esalta: più verticalità, più libertà per il tiro da fuori...".

