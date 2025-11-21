L'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini è stato protagonista di una lunga intervista a FanPage. Tra gli argomenti anche il suo ex compagno Paolo Maldini (che ha recentemente parla anche del Milan): "Penso che in giro per il mondo, di fianco al rosso e al nero, ci sia la faccia di Paolo Maldini che è cuore e bandiera del Milan. Chi prova a nominare Paolo accostandolo al Milan in maniera negativa non sa cosa Paolo è stato per il Milan e cosa il Milan è stato per Paolo". Questo il parere di Ambrosini. Che poi parla di anche due ex allenatore al Milan.