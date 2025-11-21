Torna il nome di Paolo Maldini: anche Massimo Ambrosini, suo ex compagno al Milan, ne ha parlato in una lunga intervista a FanPage. Ecco un estratto
L'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini è stato protagonista di una lunga intervista a FanPage. Tra gli argomenti anche il suo ex compagno Paolo Maldini (che ha recentemente parla anche del Milan): "Penso che in giro per il mondo, di fianco al rosso e al nero, ci sia la faccia di Paolo Maldini che è cuore e bandiera del Milan. Chi prova a nominare Paolo accostandolo al Milan in maniera negativa non sa cosa Paolo è stato per il Milan e cosa il Milan è stato per Paolo". Questo il parere di Ambrosini. Che poi parla di anche due ex allenatore al Milan.
Milan, il pensiero di Ambrosini
Su Allegri: "È un allenatore bravo, capace, molto furbo, con delle intuizioni da un uomo scaltro. Con noi ha dimostrato come sia in grado di maneggiare una delle cose più importanti del calcio, la personalità dei grandi calciatori".