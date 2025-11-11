Samuele Ricci , giovane centrocampista del Milan classe 2001, è stato il primo colpo del calciomercato rossonero in estate. Il giovane è stato prelevato dal Torino. Intervistato dai microfoni di 'RaiSport', il giovane centrocampista ha parlato direttamente dal ritiro della Nazionale Italiana, chiamato da Gattuso, ex calciatore e allenatore del Milan, per gli impegni contro Moldova e Norvegia. Durante la lunga chiacchierata, il giovane ha voluto rilasciare delle dichiarazioni legate al suo passaggio al Milan in estate. Ecco, di seguito, le sue parole in merito:

Ricci sul passaggio dal Torino al Milan: "Sono stati mesi di crescita, comunque sono passato da un club dove giocavo sempre e trovavo tanto spazio, fino ad arrivare in Nazionale, a un club dove c'è giustamente una concorrenza molto più elevata e in cui ho trovato meno spazio. Fortunatamente in queste ultime partite sono riuscito a dare continuità e trovare minuti, riconquistando la Nazionale. È molto importante per me"