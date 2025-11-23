Suso: 'Impossibile fare previsioni sul derby. Il Milan lotterà per lo scudetto'

Suso, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', commenta il Milan di Allegri e il prossimo derby: l'ex rossonero elogia l'allenatore rossonero e sottolinea come la stracittadina sia sempre una sfida unica, dominata dall'adrenalina
Suso, intervenuto ai microfoni del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', ha analizzato il prossimo derby e il nuovo corso del Milan targato Massimiliano Allegri. L'ex numero 8 rossonero, oggi al Cadice, ha offerto uno sguardo da distanza ravvicinata sulla stracittadina e sulle trasformazioni della squadra, tra identità ritrovata e nuove certezze. A proposito di derby, l'ex ala destra spagnola del Diavolo è ricordato con affetto dai tifosi del Milan per la grande doppietta in una sfida stracittadina risalente al 2016. Di seguito vengono riportate le parole di Suso.
Suso sul Milan targato Max e il prossimo derby
Sul Milan di Allegri: "Mi piace. Quando guardo una partita di A, guardo il Milan. Lotterà per lo scudetto, come l’Inter. Allegri, che si giochi bene o male, è un allenatore fantastico",