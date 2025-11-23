Derby Inter-Milan, Fofana servono risposte. Le parole di Allegri e Rabiot ...

Allegri è stato molto chiaro in conferenza stampa : "Fofana ha fatto buone partite, ha enorme potenzialità . In entrambe le fasi, deve stare più attento". Parole molto importante per il centrocampista francese. A meno di clamorose sorprese, Fofana dovrebbe essere il terzo del reparto mediano nel derby contro l'Inter . Il Milan, infatti, dovrebbe schierare Fofana a destra, Modric al centro e Rabiot ( al rientro dall'infortunio ) a sinistra. "Rabiot, fino a ora, l'ho ritrovato molto migliorato degli ultimi due anni che ho avuto. Cresciuto ancora, maturato e pesante". Altre parole molto, molto importanti di Allegri verso un suo centrocampista.

Derby Inter-Milan, Fofana servono risposte

Fofana arriva da prestazioni non al massimo con la maglia del Milan: il francese ci mette sempre impegno, corsa e tanta voglia, ma spesso manca negli aspetti importanti del gioco. In questo inizio di stagione ha avuto tante occasioni davanti al portiere sprecando spesso e troppo. Allegri auspicava gol sia da lui che da Loftus-Cheek ma fino a questo momento non sono arrivati. Non solo fare realizzativa. Anche durante l'amichevole contro la Virtus Entella che il Milan ha giocato con molti titolari fuori, Fofana non è apparso nel migliore momento di forma regalando anche il gol del momentanea pareggio agli avversari. Il francese è un titolare fisso del centrocampo del Milan perché garantisce corsa, solidità e qualità e va a completare il reparto perfettamente con Modric e Rabiot. Proprio il ritorno del francese potrebbe essere la chiave per Fofana.