Derby Inter-Milan, Fofana servono risposte. Le parole di Allegri e Rabiot ...

Milan da Fofana servono risposte: parole di Allegri chiare. E con il ritorno di Rabiot …

Derby Inter-Milan, Fofana viaggia ancora verso una maglia da titolare nel centrocampo dei rossoneri. Servono risposte dal francese. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Allegri è stato molto chiaro in conferenza stampa: "Fofana ha fatto buone partite, ha enorme potenzialità. In entrambe le fasi, deve stare più attento". Parole molto importante per il centrocampista francese. A meno di clamorose sorprese, Fofana dovrebbe essere il terzo del reparto mediano nel derby contro l'Inter. Il Milan, infatti, dovrebbe schierare Fofana a destra, Modric al centro e Rabiot (al rientro dall'infortunio) a sinistra. "Rabiot, fino a ora, l'ho ritrovato molto migliorato degli ultimi due anni che ho avuto. Cresciuto ancora, maturato e pesante". Altre parole molto, molto importanti di Allegri verso un suo centrocampista.

Derby Inter-Milan, Fofana servono risposte

Fofana arriva da prestazioni non al massimo con la maglia del Milan: il francese ci mette sempre impegno, corsa e tanta voglia, ma spesso manca negli aspetti importanti del gioco. In questo inizio di stagione ha avuto tante occasioni davanti al portiere sprecando spesso e troppo. Allegri auspicava gol sia da lui che da Loftus-Cheek ma fino a questo momento non sono arrivati. Non solo fare realizzativa. Anche durante l'amichevole contro la Virtus Entella che il Milan ha giocato con molti titolari fuori, Fofana non è apparso nel migliore momento di forma regalando anche il gol del momentanea pareggio agli avversari. Il francese è un titolare fisso del centrocampo del Milan perché garantisce corsa, solidità e qualità e va a completare il reparto perfettamente con Modric e Rabiot. Proprio il ritorno del francese potrebbe essere la chiave per Fofana.

L'ex Marsiglia, lo sappiamo tutti, è fondamentale per il Milan in entrambi le fasi e senza di lui Fofana e Modric hanno dovuto correre e coprire di più anche in fase difensiva. Con il rientro di Rabiot che va a consolidare al massimo il lato sinistro del campo dei rossoneri, Fofana potrebbe avere ancora più libertà. "Ha enorme potenzialità" ha detto di lui Allegri, ora sta a Fofana rispondere sul campo e il derby contro l'Inter è l'occasione ideale.

