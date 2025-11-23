Derby Inter-Milan , sulla fascia sinistra, secondo le ultime novità sulle formazioni , dovrebbe giocare Davide Bartesaghi . Una prova importantissima per il giovane terzino rossonero. Alla vigilia della sfida, il titolare dell'Under 21 italiana avrebbe battuto Estupinan per la maglia da titolare contro l'Inter. Per Bartesaghi sarebbe un debutto nella stracittadina milanese. In questa stagione Bartesaghi ha già giocato molto partite importanti da titolare: ricordiamo la sfida contro la Roma o la Juventus ad esempio. Senza mai sfigurare il terzino sinistro si è preso sempre più spazio.

Derby Inter-Milan, prova del nove per Bartesaghi

L'infortunio alla caviglia di Estupinan gli ha aperto le porte e la prestazione negativa dell'ecuadoriano contro il Parma potrebbe avere convinto Allegri a dare spazio a Bartesaghi dal primo minuto. Non sarà una sfida semplice per il terzino classe 2005. E' vero sulla destra non ci sarà Dumfries che per anni ha illuminato la scena nel duello con Theo Hernandez. Ci sarà però un cliente difficile come Carlos Augusto e i possibili inserimenti dei centrocampisti e dei braccetti dell'Inter.