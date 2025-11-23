Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Bartesaghi e un derby di fuoco: contro l’Inter la prova del nove per il terzino del Milan

INTER-MILAN

Bartesaghi e un derby di fuoco: contro l’Inter la prova del nove per il terzino del Milan

Bartesaghi e un derby di fuoco: contro l'Inter la prova del nove per il terzino del Milan
Derby Inter-Milan, Bartesaghi dovrebbe essere la scelta dal primo minuto di Allegri per la fascia sinistra dei rossoneri. Prova del nove. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Derby Inter-Milan, sulla fascia sinistra, secondo le ultime novità sulle formazioni, dovrebbe giocare Davide Bartesaghi. Una prova importantissima per il giovane terzino rossonero. Alla vigilia della sfida, il titolare dell'Under 21 italiana avrebbe battuto Estupinan per la maglia da titolare contro l'Inter. Per Bartesaghi sarebbe un debutto nella stracittadina milanese. In questa stagione Bartesaghi ha già giocato molto partite importanti da titolare: ricordiamo la sfida contro la Roma o la Juventus ad esempio. Senza mai sfigurare il terzino sinistro si è preso sempre più spazio.

Derby Inter-Milan, prova del nove per Bartesaghi

—  

L'infortunio alla caviglia di Estupinan gli ha aperto le porte e la prestazione negativa dell'ecuadoriano contro il Parma potrebbe avere convinto Allegri a dare spazio a Bartesaghi dal primo minuto. Non sarà una sfida semplice per il terzino classe 2005. E' vero sulla destra non ci sarà Dumfries che per anni ha illuminato la scena nel duello con Theo Hernandez. Ci sarà però un cliente difficile come Carlos Augusto e i possibili inserimenti dei centrocampisti e dei braccetti dell'Inter.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, clima derby: pronto lo sgambetto sul calciomercato all'Inter? Si punta a ...>>>

Per Bartesaghi è la prova del nove: non dovesse sfigurare anche in una partita così tesa come il derby, dimostrerebbe di essere prontissimo per diventare il titolare del Milan a tempo pieno.

Leggi anche
Curva Sud, comunicato in vista del derby: “Più forti di chi ci vuole morti” | FOTO
Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 12^ giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA