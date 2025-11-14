Pianeta Milan
Fofana brutto errore. Per Jashari buoni segnali: gli spunti per Allegri dall’amichevole del Milan

Fofana brutto errore. Per Jashari buoni segnali. Gli spunti per Allegri dall'amichevole del Milan
Milan-Virtus Entella 2-3: non solo il ritorno di campo di Ardon Jashari. Ecco gli spunti dall'amichevole per Massimiliano Allegri. La nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Milan, i rossoneri di Massimiliano Allegri escono sconfitti dall'amichevole contro la Virtus Entella. Sconfitta per 3-2 che va presa assolutamente con le pinze: il Diavolo ha giocato nettamente sotto ritmo e sotto tono con tantissimi ragazzi del Milan Futuro nel proprio organico e con un assetto tattico diverso dal 3-5-2. Allegri infatti ha puntato su un simil 4-3-3 anche per i giocatori a sua disposizione. Il Diavolo è passato in vantaggio due volte: prima con Pulisic e poi nella ripresa con Borsani, ma la Virtus Entella ha rimontato due volte vincendola sul finale con il gol di Debenedetti.

Milan, Jashari: buoni segnali per Allegri

Quali e quanti spunti potrebbero esserci per Allegri? Partiamo dai lati negativi: Estupinan non è sembrato al massimo della forma specialmente in difesa. Troppa difficoltà sulla sua fascia. Da capire se il terzino sinistro non stia ancora al meglio a livello fisico visto che questa partita negativa arriva sull'onda lunga della prestazione insufficiente contro il Parma. Vedremo chi tra lui e Bartesaghi giocherà nel derby. Anche Fofana ha sbagliato troppo: il pareggio della Virtus Entella arriva da una sua palla persa. Poco lucido e poco brillante il francese. In difesa poi il Milan non ha giocato benissimo, ma è anche normale visto che dei centrali titolari di Allegri non ha giocato nessuno.

LEGGI ANCHE: Pagelle Milan-Virtus Entella 2-3: Jashari in crescita, male Fofana ed Estupinan>>>

Lati positivi: Jashari è sembrato vivo e sempre al centro dell'azione. Allegri lo ha posizionato davanti alla difesa con Fofana e Loftus-Cheek come mezzali. Probabile che la posizione stabilita per lo svizzero sia quella. La gamba dell'ex Bruges è sembrata pimpante e in netta crescita, nonostante i mesi senza campo dopo la frattura al perone di fine agosto. 90 minuti in campo per riprendere il ritmo partita e buone sensazioni anche in fase offensiva: Jashari ha spesso tentato la verticalizzazione e cercato anche il tiro. Sempre al centro dell'azione anche Pulisic, autore di un bellissimo gol e sempre pericoloso. Probabilmente sarà lui il titolare dell'attacco nel derby con Leao.

