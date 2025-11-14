Lati positivi: Jashari è sembrato vivo e sempre al centro dell'azione. Allegri lo ha posizionato davanti alla difesa con Fofana e Loftus-Cheek come mezzali. Probabile che la posizione stabilita per lo svizzero sia quella. La gamba dell'ex Bruges è sembrata pimpante e in netta crescita, nonostante i mesi senza campo dopo la frattura al perone di fine agosto. 90 minuti in campo per riprendere il ritmo partita e buone sensazioni anche in fase offensiva: Jashari ha spesso tentato la verticalizzazione e cercato anche il tiro. Sempre al centro dell'azione anche Pulisic, autore di un bellissimo gol e sempre pericoloso. Probabilmente sarà lui il titolare dell'attacco nel derby con Leao.