Il Milan cade nel test amichevole contro la Virtus Entella con il punteggio di 2-3. Rossoneri in vantaggio inizio primo tempo con Pulisic si fanno recuperare dai biancazzurri con Ankeye. Nella ripresa nuovo vantaggio rossonero con Borsani, ma nel finale i liguri ribaltano il match con Boccadamo e Debenedetti. Per la formazione di Allegri si è trattato comunque di un test utile per testare la propria condizione in vista del derby di Milano.
Debenedetti porta in vantaggio i biancazzurriVedi i dettagli
Debenedetti porta in vantaggio i biancazzurri
Traore serve Pulisic che complice un tocco della difesa avversaria non trova il gol
Nella Virtus Entella entrano Traniello e Dolce
Conclusione di Mateazzi, palla fuori
Tiro di Fumagalli, Torriani devia in corner
Nella Virtus Entella entra Debenetti e Mateazzi, escono Russo e Karic
Tiro di Traorè, blocca il portiere avversario
Pareggio della Virtus Entella con Boccadamo
Nel Milan entrano M. Ibrahimovic e Noli, escono Borsani e Cappelletti
Cross di Traorè per Borsani che insacca quasi a porta vuota
Nella Virtus Entella entra Palomba esce Bottaro
Ancora Jashari ci prova con un tiro a giro, palla alta
Jashari mette in mezzo, blocca il portiere avversario
Ci prova Cappelletti, ma non trova il gol
Tre cambi per Allegri: Torriani per Terracciano, Chaka Traoré per Magrassi e Branca per Loftus-Cheek.
Al via il secondo tempo
Termina in parità la prima frazione di gioco
Tiro di Pulisic a giro, ma la sfera finisce sul fondo
Tiro di Pulisic su punizione, palla sopra la traversa
Errore di Fofana, palla ad Ankeye che batte Terracciano
Conclusione di Ankeye, altro intervento di Terracciano
Tiro di Guiu su punizione, grande respinta di Terracciano
Tiro di Magrassi fuori di poco
Gol di Pulisic su assist di Magrassi
Il Milan affronta la Virtus Entella di mister Andrea Chiappella in un test amichevole che si terrà questa mattina allo stadio Chinetti di Solbiate Arno. Per i rossoneri si tratta di un match importante per testare le proprie condizioni fisiche in vista del derby di Milano contro l'Inter in programma domenica 23 novembre alle ore 20.45. Per la gara contro la formazione ligure che milita nel campionato di Serie B, Allegri ritrova Pulisic e Jashari, ma dovrà nuovamente fare ancora a meno di Rabiot e Gimenez.
Il tecnico rossonero spera di recuperare per la stracittadina contro i nerazzurri. La partita sarà visibile su Ac Milan Official App, streaming aperto a tutti gli iscritti di MyMilan, Milan TV, Dazn, Sky, Youtube e Primevideo. In assenza dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali sarà l'occasione per vedere all'opera chi ha giocato meno finora e per alcuni giovani che vogliono mettersi in mostra.
LE FORMAZIONI UFFICIALI:
MILAN (4-3-3): Terracciano; Cappelletti, Minotti, Vladimirov, Estupinan; Fofana, Jashari, Loftus-Cheek; Borsani, Magrassi, Pulisic. A disp.: Torriani, Eletu, Vechiu, Colombo, Geroli, Branca, Nolli, Traore, Karaca, Ibrahimovic, Asanji. All. Massimiliano Allegri.
VIRTUS ENTELLA: Del Frate, Nichetti, Lipani, Karic, Nermin, Guiu, Russo, Moretti, Ankeye, Boccadomo, Bottaro, Portanova. A disp.: Rinaldini, Siaulys, Palomba, Tiritello, Bariti, Marconi, Debenedetti, Fumagalli, Parodi, Franzoni, Matteazzi, Di Mario, Dalla Vecchia, Dolce, Traniello, Benali. All. Andrea Chiappella
