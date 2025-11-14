partite

Milan-Virtus Entella 2-3: rossoneri sconfitti nel match amichevole | PM NEWS

Milan-Virtus Entella: segui l'amichevole | LIVE NEWS
pin
86'

Debenedetti porta in vantaggio i biancazzurri

Vedi i dettagli
Il Milan torna in campo nonostante la pausa per le partite delle nazionali. Segui con noi LIVE l'amichevole contro la Virtus Entella
Redazione PM

Il Milan cade nel test amichevole contro la Virtus Entella con il punteggio di 2-3. Rossoneri in vantaggio inizio primo tempo con Pulisic si fanno recuperare dai biancazzurri con Ankeye. Nella ripresa nuovo vantaggio rossonero con Borsani, ma nel finale i liguri ribaltano il match con Boccadamo e Debenedetti. Per la formazione di Allegri si è trattato comunque di un test utile per testare la propria condizione in vista del derby di Milano.

14/11/2025 - 11.30
Milan
1-0
Virtus Entella
MOMENTI SALIENTI
86'Debenedetti porta in vantaggio i biancazzurri
67'Pareggio della Virtus Entella con Boccadamo
57'Cross di Traorè per Borsani che insacca quasi a porta vuota
34'Errore di Fofana, palla ad Ankeye che batte Terracciano
8'Gol di Pulisic su assist di Magrassi
fine-match
86'
goal

Debenedetti porta in vantaggio i biancazzurri

84'
occasione

Traore serve Pulisic che complice un tocco della difesa avversaria non trova il gol

81'
cambio

Nella Virtus Entella entrano Traniello e Dolce

75'
occasione

Conclusione di Mateazzi, palla fuori

74'
occasione

Tiro di Fumagalli, Torriani devia in corner

71'
cambio

Nella Virtus Entella entra Debenetti e Mateazzi, escono Russo e Karic

68'
occasione

Tiro di Traorè, blocca il portiere avversario

67'
goal

Pareggio della Virtus Entella con Boccadamo

63
cambio

Nel Milan entrano M. Ibrahimovic e Noli, escono Borsani e Cappelletti

57'
goal

Cross di Traorè per Borsani che insacca quasi a porta vuota

56'
cambio

Nella Virtus Entella entra Palomba esce Bottaro

53
occasione

Ancora Jashari ci prova con un tiro a giro, palla alta

51'
occasione

Jashari mette in mezzo, blocca il portiere avversario

49'
occasione

Ci prova Cappelletti, ma non trova il gol

45'
cambio

Tre cambi per Allegri: Torriani per Terracciano, Chaka Traoré per Magrassi e Branca per Loftus-Cheek.

inzio-secondo-tempo

Al via il secondo tempo

fine-primo-tempo

Termina in parità la prima frazione di gioco

42'
occasione

Tiro di Pulisic a giro, ma la sfera finisce sul fondo

36'
occasione

Tiro di Pulisic su punizione, palla sopra la traversa

34'
goal

Errore di Fofana, palla ad Ankeye che batte Terracciano

28'
occasione

Conclusione di Ankeye, altro intervento di Terracciano

21'
occasione

Tiro di Guiu su punizione, grande respinta di Terracciano

10'
occasione

Tiro di Magrassi fuori di poco

8'
goal

Gol di Pulisic su assist di Magrassi

Il Milan affronta la Virtus Entella di mister Andrea Chiappella in un test amichevole che si terrà questa mattina allo stadio Chinetti di Solbiate Arno. Per i rossoneri si tratta di un match importante per testare le proprie condizioni fisiche in vista del derby di Milano contro l'Inter in programma domenica 23 novembre alle ore 20.45. Per la gara contro la formazione ligure che milita nel campionato di Serie B, Allegri ritrova Pulisic e Jashari, ma dovrà nuovamente fare ancora a meno di Rabiot e Gimenez.

Milan-Virtus Entella: segui l'amichevole live con Pianeta Milan

—  

Il tecnico rossonero spera di recuperare per la stracittadina contro i nerazzurri. La partita sarà visibile su Ac Milan Official App, streaming aperto a tutti gli iscritti di MyMilan, Milan TV, Dazn, Sky, Youtube e Primevideo. In assenza dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali sarà l'occasione per vedere all'opera chi ha giocato meno finora e per alcuni giovani che vogliono mettersi in mostra.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

MILAN (4-3-3): Terracciano; Cappelletti, Minotti, Vladimirov, Estupinan; Fofana, Jashari, Loftus-Cheek; Borsani, Magrassi, Pulisic. A disp.: Torriani, Eletu, Vechiu, Colombo, Geroli, Branca, Nolli, Traore, Karaca, Ibrahimovic, Asanji. All. Massimiliano Allegri.

VIRTUS ENTELLA: Del Frate, Nichetti, Lipani, Karic, Nermin, Guiu, Russo, Moretti, Ankeye, Boccadomo, Bottaro, Portanova. A disp.: Rinaldini, Siaulys, Palomba, Tiritello, Bariti, Marconi, Debenedetti, Fumagalli, Parodi, Franzoni, Matteazzi, Di Mario, Dalla Vecchia, Dolce, Traniello, Benali. All. Andrea Chiappella

Leggi i
commenti
Partite: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA