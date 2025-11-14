Il Milan cade nel test amichevole contro la Virtus Entella con il punteggio di 2-3. Rossoneri in vantaggio inizio primo tempo con Pulisic si fanno recuperare dai biancazzurri con Ankeye. Nella ripresa nuovo vantaggio rossonero con Borsani, ma nel finale i liguri ribaltano il match con Boccadamo e Debenedetti. Per la formazione di Allegri si è trattato comunque di un test utile per testare la propria condizione in vista del derby di Milano.

MOMENTI SALIENTI

Nel Milan entrano M. Ibrahimovic e Noli, escono Borsani e Cappelletti

Nella Virtus Entella entra Debenetti e Mateazzi, escono Russo e Karic

Il Milan affronta la Virtus Entella di mister Andrea Chiappella in un test amichevole che si terrà questa mattina allo stadio Chinetti di Solbiate Arno. Per i rossoneri si tratta di un match importante per testare le proprie condizioni fisiche in vista del derby di Milano contro l'Inter in programma domenica 23 novembre alle ore 20.45. Per la gara contro la formazione ligure che milita nel campionato di Serie B, Allegri ritrova Pulisic e Jashari , ma dovrà nuovamente fare ancora a meno di Rabiot e Gimenez.

Milan-Virtus Entella: segui l'amichevole live con Pianeta Milan

Il tecnico rossonero spera di recuperare per la stracittadina contro i nerazzurri. La partita sarà visibile su Ac Milan Official App, streaming aperto a tutti gli iscritti di MyMilan, Milan TV, Dazn, Sky, Youtube e Primevideo. In assenza dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali sarà l'occasione per vedere all'opera chi ha giocato meno finora e per alcuni giovani che vogliono mettersi in mostra.