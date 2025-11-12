Pianeta Milan
Rabiot, indispensabile per Allegri: fa gli straordinari per presentarsi nel derby al top

Adrien Rabiot, reduce da un mese di stop per una lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro, lavora duro in questi giorni nel centro sportivo rossonero di Milanello per rientrare - ovviamente da titolare - nel derby Inter-Milan. Le ultime news
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, per tornare vincente e continuo, il Milan abbia bisogno di recuperare i suoi giocatori migliori: con Adrien Rabiot e Christian Pulisic in campo, infatti, il Diavolo gioca meglio, sa gestire i diversi momenti di una partita, segna di più e incassa di meno. Il tutto testimoniato dai numeri.

Mentre Pulisic si è rivisto negli ultimi minuti del match di Parma, Rabiot si prepara a ritornare per il derby Inter-Milan di domenica 23 novembre, alle ore 20:45 a 'San Siro'. Da giorni Rabiot trascorre ore nel centro sportivo rossonero di Milanello, anche in assenza dei compagni di squadra, presentandosi di primo mattino e lavorando fino al pomeriggio.

Milan, il programma di Rabiot verso il derby

Il giocatore, escluso dall'ultima tornata di convocazioni in Nazionale da Didier Deschamps, Commissario Tecnico della Francia, sta lavorando per rientrare dalla lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro, rimediata proprio durante la sosta Nazionali di ottobre con i 'Bleus', seguendo una tabella di allenamento personalizzato.

Lo farà per tutta questa settimana e, pertanto, non farà parte dell'amichevole di venerdì a Solbiate Arno contro la Virtus Entella, compagine di Serie B. Da martedì prossimo, poi, Rabiot sarà in gruppo con Allegri per preparare al meglio il derby contro l'Inter e per riprendersi una maglia da titolare nella mediana rossonera.

13 volte in carriera contro l'Inter: lo 'score' del francese

Con lui in campo, in 450' tra Serie A e Coppa Italia, tutte vittorie e un solo pareggio, lo 0-0 dell'Allianz Stadium di Torino contro la sua ex squadra, la Juventus. E, per giunta, un solo gol incassato, da Kevin De Bruyne del Napoli, soltanto su calcio di rigore. Il 'peso specifico' di Rabiot in squadra, si sente eccome.

LEGGI ANCHE: Milan, fari puntati su un vecchio pallino di Maldini e Massara: ora è pronto per il Diavolo >>>

Curiosità, riportata in chiosa dalla 'rosea'. L'Inter, con 13 partite, è l'avversaria italiana che Rabiot ha affrontato più volte in carriera: finora 4 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte, con un gol e un assist contro i nerazzurri nella stagione 2022-2023 e due ammonizioni. Il primo derby rossonero offre l’occasione per iniziare a riequilibrare i conti.

