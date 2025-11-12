Milan, il programma di Rabiot verso il derby — Il giocatore, escluso dall'ultima tornata di convocazioni in Nazionale da Didier Deschamps, Commissario Tecnico della Francia, sta lavorando per rientrare dalla lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro, rimediata proprio durante la sosta Nazionali di ottobre con i 'Bleus', seguendo una tabella di allenamento personalizzato.

Lo farà per tutta questa settimana e, pertanto, non farà parte dell'amichevole di venerdì a Solbiate Arno contro la Virtus Entella, compagine di Serie B. Da martedì prossimo, poi, Rabiot sarà in gruppo con Allegri per preparare al meglio il derby contro l'Inter e per riprendersi una maglia da titolare nella mediana rossonera.

13 volte in carriera contro l'Inter: lo 'score' del francese — Con lui in campo, in 450' tra Serie A e Coppa Italia, tutte vittorie e un solo pareggio, lo 0-0 dell'Allianz Stadium di Torino contro la sua ex squadra, la Juventus. E, per giunta, un solo gol incassato, da Kevin De Bruyne del Napoli, soltanto su calcio di rigore. Il 'peso specifico' di Rabiot in squadra, si sente eccome.

Curiosità, riportata in chiosa dalla 'rosea'. L'Inter, con 13 partite, è l'avversaria italiana che Rabiot ha affrontato più volte in carriera: finora 4 vittorie, 3 pareggi, 6 sconfitte, con un gol e un assist contro i nerazzurri nella stagione 2022-2023 e due ammonizioni. Il primo derby rossonero offre l’occasione per iniziare a riequilibrare i conti.