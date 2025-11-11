Calciomercato Milan, ipotesi Lewandowski per il prossimo anno: è meglio esperienza o gioventù? L’analisi
E di tanti punti in classifica. Visto che, dopo la sosta Nazionali di ottobre, il Diavolo ha vinto in casa contro Fiorentina e Roma, ma pareggiato contro Pisa, Atalanta e Parma. Il tecnico dei rossoneri Allegri, ha avuto difficoltà inaspettate e ha dovuto contare su pochi elementi a disposizione per sostituire le assenze di due titolari imprescindibili come Rabiot e Pulisic. Ora, per il derby del 23 novembre contro l'Inter, rientreranno entrambi.
LEGGI ANCHE: Milan, Ricci: “Modric umile e intelligente. Allegri un grande. Leao non sa quanto è forte”
Il Diavolo potrà così ritrovare le geometrie, la sagacia tattica, la bravura in ambedue le fasi di Rabiot (soprattutto negli inserimenti) e l'enorme contributo in fase offensiva di Pulisic. Il quale, in 9 partite disputate, ha segnato 6 gol e fornito 2 assist. Allegri potrà finalmente contare su due giocatori che fanno la differenza e che sono mancati tremendamente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA