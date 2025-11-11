Pianeta Milan
Milan, che numeri con Rabiot e Pulisic: il loro rientro in campo sarà fondamentale

A partire dal derby contro l'Inter della prossima domenica 23 novembre, il Milan di Massimiliano Allegri ritroverà - finalmente - Adrien Rabiot e Christian Pulisic. Il francese è fermo dal 5 ottobre, lo statunitense è rientrato a Parma per 20'
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento ad Adrien Rabiot e Christian Pulisic, centrocampista francese e attaccante statunitense del Milan. Questo poiché in loro assenza il rendimento dei rossoneri di Massimiliano Allegri nell'ultimo periodo è sostanzialmente calato.

Milan, tornano a disposizione Rabiot e Pulisic

Con Rabiot (esordio il 14 settembre contro il Bologna a 'San Siro') e Pulisic in campo, il Milan ha vinto tre volte (dopo i felsinei, anche contro Udinese e Napoli) e pareggiato una (a Torino contro la Juventus). Una media di 2,5 punti per partita. Senza di loro, invece, la media è scesa a 1,8. Gli infortuni rimediati in Nazionale (lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro per Rabiot, lesione al bicipite femorale destro per Pulisic) hanno privato il Milan di due elementi indispensabili.

E di tanti punti in classifica. Visto che, dopo la sosta Nazionali di ottobre, il Diavolo ha vinto in casa contro Fiorentina e Roma, ma pareggiato contro Pisa, Atalanta e Parma. Il tecnico dei rossoneri Allegri, ha avuto difficoltà inaspettate e ha dovuto contare su pochi elementi a disposizione per sostituire le assenze di due titolari imprescindibili come Rabiot e Pulisic. Ora, per il derby del 23 novembre contro l'Inter, rientreranno entrambi.

LEGGI ANCHE: Milan, Ricci: “Modric umile e intelligente. Allegri un grande. Leao non sa quanto è forte”

Il Diavolo potrà così ritrovare le geometrie, la sagacia tattica, la bravura in ambedue le fasi di Rabiot (soprattutto negli inserimenti) e l'enorme contributo in fase offensiva di Pulisic. Il quale, in 9 partite disputate, ha segnato 6 gol e fornito 2 assist. Allegri potrà finalmente contare su due giocatori che fanno la differenza e che sono mancati tremendamente.

