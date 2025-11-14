Che figura di m… Milan-Entella 2-3: Jashari benissimo, Fofana male

Sconfitta, in Milan-Entella 2-3, amichevole non brillantissima per i rossoneri di Massimiliano Allegri, che però erano ovviamente privi di moltissimi giocatori. C'erano appena cinque elementi della prima squadra. Ritmi comunque molto bassi e unico intento era mettere minuti nelle gambe, soprattutto per chi arrivava da un infortunio. Grande attenzione c'era su Ardon Jashari: lo svizzero classe 2002 ha messo in mostra belle cose. Ne abbiamo parlato meglio nel video che trovate qui sotto caricato sul nostro canale YouTube: ricordate di lasciare un mi piace, di iscrivervi e attivare la campanella, oltre a commentare per dirci la vostra su questa partita.