Milan ti sei pentito? Dati a confronto tra Theo Hernández ed Estupiñán

Dopo l'ultima deludente stagione conclusa all'ottavo posto, il Milan ha voluto cambiare faccia e aprire un nuovo ciclo, sacrificando colui che forse più di tutti ha rappresentato il Diavolo nelle ultime stagioni, ovvero Theo Hernández. Acquistato nel 2019 per 22 milioni di euro dal Real Madrid, questa estate si è trasferito alla squadra araba allenata da Simone Inzaghi, l'Al-Hilal, per 25 milioni di euro. La sua cessione ha fatto molto discutere, in bene e in male. C'erano quelli felici, a malincuore, per la sua cessione per via dei numerosi cali difensivi nelle ultime stagioni, e c'erano coloro che non si reputavano soddisfatti, in quanto avrebbero voluto vedere il terzino francese dopo la cura 'Allegri'. Al suo posto, la società ha puntato su Pervis Estupiñán, arrivato dal Brighton per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, con l'obiettivo di portare maggiore solidità sulla fascia sinistra.