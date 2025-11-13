Il primo passo verso il progetto per la costruzione del nuovo impianto di San Siro vale la bellezza di 354 milioni di euro. Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza è questo l'importo del finanziamento fatto dalla San Siro S.p.A, la joint venture creata da Milan ed Inter . Dai vari documenti analizzati emerge che sarà finanziata “in parte con risorse proprie ed in parte facendo ricorso ad indebitamento finanziario”.

Queste somme serviranno a coprire il 'prezzo di acquisto dell'intero impianto, incluse tutte le aree adiacenti, lo sviluppo della GFU San Siro e ol finanziamento delle varie attività'. A sostenere l'intera operazione è presente un gruppo di creditori finanziari tra cui Goldman Sachs, Morgan Stanley, MUFG Bank e JP Morgan (oltre a BPM e BPER Banca, entrambi partner delle due squadre milanesi). I finanziatori hanno messo a disposizione “un finanziamento per un importo massimo complessivo pari a circa euro354.000.000”.