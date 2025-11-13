Pianeta Milan
Nuovo San Siro per Milan ed Inter: maxi finanziamento da 354 milioni, le ultime

Nuovo San Siro per Milan ed Inter: maxi finanziamento da 354 milioni, le ultime - immagine 1
Il primo passo verso il progetto per la costruzione del nuovo impianto di San Siro vale la bellezza di 354 milioni di euro: le ultime
Il primo passo verso il progetto per la costruzione del nuovo impianto di San Siro vale la bellezza di 354 milioni di euro. Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza è questo l'importo del finanziamento fatto dalla San Siro S.p.A, la joint venture creata da Milan ed Inter. Dai vari documenti analizzati emerge che sarà finanziata “in parte con risorse proprie ed in parte facendo ricorso ad indebitamento finanziario”.

Queste somme serviranno a coprire il 'prezzo di acquisto dell'intero impianto, incluse tutte le aree adiacenti, lo sviluppo della GFU San Siro e ol finanziamento delle varie attività'. A sostenere l'intera operazione è presente un gruppo di creditori finanziari tra cui Goldman Sachs, Morgan Stanley, MUFG Bank e JP Morgan (oltre a BPM e BPER Banca, entrambi partner delle due squadre milanesi). I finanziatori hanno messo a disposizione “un finanziamento per un importo massimo complessivo pari a circa euro354.000.000.

Il finanziamento sarà diviso in tre fasce, o linee,  diverse:

  • Prima linea  da massimo 124 milioni, destinata all'acquisizione dello stadio e delle varie aree;

  • La seconda linea da massimo 205 milioni di euro;

  • La terza e ultima linea di credito pensata per le esigenze di liquidità per massimo 25 milioni di euro;

    • Il tasso d'interesse è variabile e verrà calcolato come somma dell’EURIBOR e un margine del 2%: stiamo parlando di circa il 4% annuo.

