Nazionali Milan, Maignan titolare in Francia-Ucraina. Nkunku...

Il Milan continua la preparazione in vista del derby di Milano in programma il prossimo 23 novembre a San Siro contro l' Inter. Allegri può contare su alcuni giocatori che non sono stati convocati dalle proprie nazionali come Pulisic , Rabiot , Tomori e Loftus Cheek .

Nazionali Milan, Maignan titolare con la Francia

Discorso diverse per Leao che questa sera sarà impegnato con il suo Portogallo nel match contro l'Irlanda del Nord, Pavlovic che con la maglia della Serbia sfiderà l'Inghilterra, Gabbia e Ricci che (ancora da capire se saranno titolari o meno) impegnato con l'Italia contro la Moldova e infine Maignan e Nkunku convocati dalla Francia per il match contro l'Ucraina di questa sera.