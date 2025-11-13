Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Nazionali Milan, Maignan sarà titolare nel match tra Francia e Ucraina. Nkunku invece….

ULTIME MILAN NEWS

Nazionali Milan, Maignan sarà titolare nel match tra Francia e Ucraina. Nkunku invece….

Nazionali Milan, Maignan titolare in Francia-Ucraina. Nkunku...
Nazionali Milan, questa sera al Parco dei Principi si sfideranno Francia e Ucraina, nel match valido per le qualificazioni ai mondiali in programma nel 2026. Maignan titolare, verso la panchina Nkunku
Redazione PM

Il Milancontinua la preparazione in vista del derby di Milano in programma il prossimo 23 novembre a San Siro contro l'Inter. Allegri può contare su alcuni giocatori che non sono stati convocati dalle proprie nazionali come Pulisic, Rabiot, Tomori e Loftus Cheek.

Nazionali Milan, Maignan titolare con la Francia

—  

Discorso diverse per Leao che questa sera sarà impegnato con il suo Portogallo nel match contro l'Irlanda del Nord, Pavlovic che con la maglia della Serbia sfiderà l'Inghilterra, Gabbia e Ricci che (ancora da capire se saranno titolari o meno) impegnato con l'Italia contro la Moldova e infine Maignan e Nkunku convocati dalla Francia per il match contro l'Ucraina di questa sera.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Yonghong Li dichiarato fallito: un ricordo della sua scellerata gestione del Milan

Da quanto si apprende il portiere francese dovrebbe partire titolare e indossare la fascia da capitano, mentre l'attaccante Nkunku dovrebbe quasi sicuramente partirà dalla panchina, ma non si esclude possa entrare a gara in corso. In caso di vittoria i transalpini otterrebbero la qualificazione matematica ai Mondiali.

Leggi anche
Yonghong Li dichiarato fallito: un ricordo della sua scellerata gestione del Milan
Milan, oggi sei Nazionali in campo: tra conferme e occasioni da non sprecare

© RIPRODUZIONE RISERVATA