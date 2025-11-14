Finalmente oggi il ritorno in campo di Ardon Jashari : il centrocampista svizzero giocherà contro la Virtus Entella nell'amichevole prevista allo stadio Chinetti di Solbiate Arno. Amichevole che, come ricorda 'Tuttosport', è stata organizzata anche per mettere minuti nelle gambe del giocatore che deve ritrovare ritmo partita, perso dopo la frattura composta del perone destro patita alla vigilia di Lecce-Milan. Dopo mesi di riabilitazione, Jashari ha voglia di tornare ed essere utile per il Milan. In campo oltre a Jashari, ci dovrebbe essere anche Pulisic . Adrien Rabiot e Santiago Gimenez non ci saranno, ma continueranno a lavorare Milanello per rientrare contro il derby contro l'Inter.

Milan, Jashari torna in campo

Secondo 'Tuttosport', il piano tecnico del Milan sarebbe quello di avere Jashari come erede di Luka Modric quando il croato non giocherà più con i rossoneri. Lo svizzero oggi dovrebbe giocare tanti minuti. Oltre a Jashari e Pulisic, Allegri avrà della prima squadra Pietro Terracciano per la porta, Tomori e Estupinan per la difesa, Fofana e Loftus-Cheek per il centrocampo. Probabile un ampio impegno del Milan Futuro.