Adrien Rabiot e Santiago Gimenez: ecco le ultime novità sugli infortuni in casa Milan. Ecco le sensazioni in vista del derby contro l'Inter da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Oggi a Solbiate Arno torna in campo il Milan per l'amichevole contro la Virtus Entella. Un test voluto in prima persona da Massimiliano Allegri, scrive 'La Gazzetta dello Sport', per valutare lo stato di alcuni calciatori reduci da infortuni, ovvero Pulisic, Tomori ed Estupinan. In più ci sarà la possibilità di verificare la condizione fisica di Ardon Jashari, reduce da un lungo stop dopo la frattura al perone prima di Lecce-Milan di fine agosto. Contro Roma e Parma è tornato in panchina, oggi contro la Virtus Entella dovrebbe essere tra i protagonisti.

Come ricorda il quotidiani, il Milan sarà senza dodici nazionali e quindi dovrebbe avere tanti giocatori del Milan Futuro a disposizione.

Assenti Rabiot e Gimenez. I due giocatori fermi per una lesione al muscolo soleo del polpaccio e per un problema alla caviglia sono ancora a lavoro. Secondo la rosea, entrambi dovrebbero rientrare in gruppo solo all’inizio della prossima settimana, con il derby contro l'Inter nel mirino.

