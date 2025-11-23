Pianeta Milan
INTER-MILAN

Filippo Galli sul derby: “Spero che il Milan possa tenere botta. Su Gimenez e Leao …”

Manca sempre meno al derby tra Inter e Milan di questa sera. L'ex difensore rossonero Filippo Galli ha parlato anche di Rafael Leao nella sua intervista a Calciomercato.com
Emiliano Guadagnoli
L'ex difensore rossonero Filippo Galli è stato intervistato da Calciomercato.com parlando anche del derby di questa sera tra Inter e Milan: "Ho detto sin dall’inizio che consideravo Tare e Allegri i due garanti del progetto tecnico. Finora hanno rispettato quelle che potevano essere le aspettative". Galli continua: "I rientri di Rabiot e Tomori potrebbe ridare sicurezza alla fase difensiva, però forse arriva un po’ meglio l’Inter. Io spero che il Milan riesca almeno a tenere botta, a mantenere il risultato e, se arriverà qualcosa in più, tanto meglio".

Derby Inter-Milan, il parere di Filippo Galli

"È chiaro che esiste un gap: ci sono il Napoli e l’Inter, che forse hanno le rose più forti e profonde. Poi c’è la Roma, sorprendentemente davanti, ma con Gasperini era una garanzia dal punto di vista tecnico". Galli parla così della corsa scudetto: "Il Milan sta facendo il suo. Se riuscirà a rimanere attaccato alle prime posizioni, il fatto di non avere coppe da giocare potrebbe dargli qualche energia in più".

L'uomo decisivo di questa sera? "Mi auguro Leao: tra gli attaccanti mi sembra quello che più può fare gol. Il portoghese da prima punta? Deve ancora convincere. Il Bebote Gimenez al momento è fermo: spero nel suo completo recupero. Allegri gli ha dato tante possibilità, speriamo ne abbia ancora".

