L'ex difensore rossonero Filippo Galli è stato intervistato da Calciomercato.com parlando anche del derby di questa sera tra Inter e Milan : "Ho detto sin dall’inizio che consideravo Tare e Allegri i due garanti del progetto tecnico. Finora hanno rispettato quelle che potevano essere le aspettative". Galli continua : "I rientri di Rabiot e Tomori potrebbe ridare sicurezza alla fase difensiva, però forse arriva un po’ meglio l’Inter. Io spero che il Milan riesca almeno a tenere botta , a mantenere il risultato e, se arriverà qualcosa in più, tanto meglio".

Derby Inter-Milan, il parere di Filippo Galli

"È chiaro che esiste un gap: ci sono il Napoli e l’Inter, che forse hanno le rose più forti e profonde. Poi c’è la Roma, sorprendentemente davanti, ma con Gasperini era una garanzia dal punto di vista tecnico". Galli parla così della corsa scudetto: "Il Milan sta facendo il suo. Se riuscirà a rimanere attaccato alle prime posizioni, il fatto di non avere coppe da giocare potrebbe dargli qualche energia in più".