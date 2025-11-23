L'ex centrocampista del Genoa e della Croazia Badelj racconta Luka Modric e quella volta che fu vicino al Milan. Ecco le sue parole a 'Tuttosport'
L'ex centrocampista del Genoa e della nazionale croata Milan Badelj ha parlato anche di Luka Modric in vista del derby di questa sera tra Inter e Milan: "Luka anno dopo anno straconvince e mostra ancora cose impressionanti. Pochi hanno e avevano quello che ha lui, in passato parliamo di Xavi e Iniesta, giocatori che hanno il calcio dentro di loro, il senso del gioco, l'intelligenza situazionale. E quindi mi sto godendo ancora di più adesso Modric perché prima o poi dovrà smettere".
Badelj su Modric e il Milan
Nella sua intervista a 'Tuttosport' Badelj parla anche di cosa lo sorprende di Modric: "A me ha sempre stupito la sua voglia di vincere. Fai mille allenamenti all'anno, mille partite ed è comunque molto difficile avere sempre la stessa determinazione, grinta, la gioia massima per la vittoria. Non è semplice essere sempre pronti a tutto per vincere. Modric è quello, lo ricordo nelle sedute della nazionale: se lui perdeva, ma anche a calcio tennis, gli uscivano le vene. È un qualcosa che ha dentro. Io sotto questo punto di vista non ho mai visto uno come Luka. Pensi alla sua esultanza dopo la partita contro Napoli. Non c'entra il gol, l'assist, un contrasto vinto, non c'entra niente, c'entra l'emozione della vittoria. Lui è davvero sempre pronto a dare tutto, quindi alla fine vince. E trasmette il tutto ai compagni".