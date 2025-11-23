L'ex centrocampista del Genoa e della Croazia Badelj racconta Luka Modric e quella volta che fu vicino al Milan. Ecco le sue parole a 'Tuttosport'

Emiliano Guadagnoli Redattore 23 novembre 2025 (modifica il 23 novembre 2025 | 14:34)

L'ex centrocampista del Genoa e della nazionale croata Milan Badelj ha parlato anche di Luka Modric in vista del derby di questa sera tra Inter e Milan: "Luka anno dopo anno straconvince e mostra ancora cose impressionanti. Pochi hanno e avevano quello che ha lui, in passato parliamo di Xavi e Iniesta, giocatori che hanno il calcio dentro di loro, il senso del gioco, l'intelligenza situazionale. E quindi mi sto godendo ancora di più adesso Modric perché prima o poi dovrà smettere".