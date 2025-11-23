Si è parlato spesso della lite in allenamento tra Zlatan Ibrahimovic e l'ex difensore rossonero Onyewu . Di recente ha detto la sua a riguardo anche Massimo Ambrosini ( qui le parole sul derby ) , testimone oculare dell'accaduto: " E' stata molto brutta ". L'ex centrocampista racconta i dettagli a 'Elastici' podcast di 'Cronache di Spogliatoio': "Ibrahimovic sbagliò apposta uno stop. Non lo dirà mai ma sbagliò di proposito per fare finire il pallone nei pressi del difensore per poi entrargli in maniera da killer , rischiando di fargli male".

"Onyewu era grosso non so chi avrebbe 'vinto'", Ambrosini continua con il racconto: "È stato un episodio in allenamento, si sono avvinghiati, poi fortunatamente si sono talmente avvinghiati che non hanno sferrato nessun colpo. Io sono uno di quelli che ha provato a tirarli su, non so se vi è mai capitato di fare tanta forza e non avere la risposta dal vostro sforzo e di subire il giorno dopo il dolore del muscolo del braccio".