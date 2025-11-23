Si è parlato spesso della lite in allenamento tra Zlatan Ibrahimovic e l'ex difensore rossonero Onyewu. Di recente ha detto la sua a riguardo anche Massimo Ambrosini (qui le parole sul derby), testimone oculare dell'accaduto: "E' stata molto brutta". L'ex centrocampista racconta i dettagli a 'Elastici' podcast di 'Cronache di Spogliatoio': "Ibrahimovic sbagliò apposta uno stop. Non lo dirà mai ma sbagliò di proposito per fare finire il pallone nei pressi del difensore per poi entrargli in maniera da killer, rischiando di fargli male".
Ambrosini racconta la rissa Onyewu-Ibrahimovic: "Zlatan sbagliò per fare un'entrata killer"
Ambrosini racconta la rissa Onyewu-Ibrahimovic: “Zlatan sbagliò per fare un’entrata killer”
Il centrocampista storico del Milan Massimo Ambrosini racconta la rissa accaduta in allenamento tra Zlatan Ibrahimovic e Onyewu. Ecco il racconto
"Onyewu era grosso non so chi avrebbe 'vinto'", Ambrosini continua con il racconto: "È stato un episodio in allenamento, si sono avvinghiati, poi fortunatamente si sono talmente avvinghiati che non hanno sferrato nessun colpo. Io sono uno di quelli che ha provato a tirarli su, non so se vi è mai capitato di fare tanta forza e non avere la risposta dal vostro sforzo e di subire il giorno dopo il dolore del muscolo del braccio".
L'ex Milan conclude: "Ad allenamento finito finì tutto. Non è successo mai più nulla tra di loro".
