Milan, Biglia: 'Ibrahimovic disse 'Non intendo rinunciare a un euro''

"Avevo già firmato un pre contratto con il Milan e gennaio, perché avevo deciso di andare via nonostante Inzaghi avesse puntato su di me". L'ex centrocampista rossonero Lucas Biglia racconta il suo passaggio dalla Lazio al Milan nell'estate del 2017 in una sua intervista al sito diretta.it: "Lo ringraziai ma gli dissi che avevo 31 anni e che dopo il mancato rinnovo del contratto sarei andato al Milan, che era pronto a cambiare proprietà. Ci fu un braccio di ferro perché Lotito non rispondeva all'offerta via mail e mi voleva ad Auronzo per il ritiro. Alla fine mi recai in ritiro di notte, e il giorno dopo c'erano 5.000 tifosi pronti a insultarmi".