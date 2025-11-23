Milan, Biglia: 'Ibrahimovic disse 'Non intendo rinunciare a un euro''

Pato e quella storica doppietta nel derby con Allegri: c’è una similitudine con il Milan di questa sera
Su Tare: "Quando lavori con una proprietà straniera non è facile, ma se gli danno spazio e tempo potrà fare molto bene". Biglia poi parla anche del suo periodo al Milan: "Ho avuto molti infortuni, anche questo va detto. Nei derby in campionato non sono mai riuscito a vincere, ma ci fu una vittoria per 1-0 in Coppa Italia che ricordo con piacere".
I ricordi su Ibrahimovic: "Ricordo che una volta riprese Gabbia con forza dopo un errore, come era solito fare, e che lui reagì. E Zlatan lo faceva proprio per far uscire il carattere dai suoi compagni di gioco. E dopo la risposta di Gabbia gli disse: 'Ecco, questo volevo vedere da te'". Ancora su Ibrahimovic: "Poco dopo il suo arrivo scoppiò la pandemia di Covid, e si iniziò a dire nel club che i salari dovevano essere ridotti. La sua reazione fu netta: 'Io ho giocato nel Milan di Berlusconi, e non intendo rinunciare neanche a un euro. Per me potete anche fallire'".
